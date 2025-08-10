親善試合が8日に行われ、リーズ（イングランド）とミラン（イタリア）が対戦した。

昨季のチャンピオンシップで優勝を果たし、3シーズンぶりにプレミアリーグへ昇格したリーズ。開幕に向け着々と準備を進める同クラブが、昨季のセリエAを8位で終えたミランと対戦する。イタリアを代表する強豪との一戦に、在籍2年目を迎える日本代表MF田中碧は中盤の一角として先発した。

試合の立ち上がりはリーズが主導権を握り、さっそく10分に決定機を作り出す。相手のパスミスから右サイドでボールを奪い、素早くロングカウンターに移行。ウィルフリード・ニョントのラストパスからアントン・シュタッハがボックス正面で右足を振るが、シュートはクロスバーに弾かれた。田中も右のインサイドハーフとしてゲームを組み立てつつ、守備では鋭いボール奪取も披露していく。

しかし、最初にスコアを動かしたのはミランだった。徐々にリズムを取り戻しながら支配率を高め、複数のチャンスを演出。すると31分、左サイドに流れたノア・オカフォーがドリブルでペナルティエリアに切り込み、外側を駆け上がってパスを受けたサムエル・チュクウェゼがワンタッチでクロスを送る。ゴール前での混戦からファーにボールが流れ、最後はサンティアゴ・ヒメネスがネットを揺らした。

その後も田中は64分に見せた縦パスなどでチャンスを作り、67分に交代でピッチを後にする。そんななか、直後にシュタッハの鮮やかなコントロールショットでリーズが同点弾を獲得。結局、そのまま試合は1－1で終了した。なお、ミランは新戦力のペルビス・エストゥピニャンらがプレーした一方、翌日にチェルシー戦を控える影響もあり、レアル・マドリードから加わったルカ・モドリッチに出番は訪れなかった。

【スコア】

リーズ 1－1 ミラン

【得点者】

0－1 31分 サンティアゴ・ヒメネス（ミラン）

1－1 67分 アントン・シュタッハ（リーズ）