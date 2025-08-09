女優の松本若菜が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、10日・17日の2週にわたり放送される「夢と修業と初恋と」。スマホ禁止・私語厳禁・娯楽なしの3年間を送る宮大工の塾に飛び込んだ若者たちの修業の日々を追った作品だ。

時代に逆行する厳しい集団生活を送る彼らを、松本はどんな思いで見つめていたのか――。

怒られてばかりでも「絶対に辞めない」

大阪・太子町にある「宮大工養成塾」では、生活に与えられるスペースはわずか1畳。起床は午前4時半、食事は正座で黙食だ。そんな若者たちを厳しくも温かく見守る塾長・金田優さん(38)の指導の下、3年間で一人前の宮大工を目指している。

もうすぐ最終学年を迎える2年生の中で、いつも厳しく怒られてばかりなのが、19歳の片山さん。入塾初日、「宮大工を一生の仕事にする」と宣言したものの、カンナ研ぎを怠り、養成塾への不満をこぼすことも。それでも「絶対に辞めない」という意地を胸に、木材と向き合い続けている。

唯一の長髪がトレードマークの2年生・石井さん(20)は、かつてはゲーム漬けの日々を送り、引きこもりがちだった。そんな彼の前に立ちはだかるのは、現場で責任者を任せられる同期・佃さん(20)の存在。「置いていかれた…チャンスを自分から取りにいかないと」と奮起した石井さんは、自らを変えようと驚きの行動に出る。

年が明け、塾での最後の年を迎え、怒られてばかりの片山さんにも大きな転機が訪れる。そして、淡い恋の予感が…。

カンナを削る片山さん (C)フジテレビ

父・祖父も大工「他人事ではない気持ち」で声を吹き込む

片山さんと石井さんついて、「とても素直なので、“もっとこうしたほうがいいのに!”と思ってしまう部分もあって、見ていて助けたくなってしまうもどかしさもありますが、それが彼らの個性だと思いました」と、金田さんの妻である“女将さん”のような立場で見守ったという松本。前編の最初から後編の最後までの期間で大きな成長を感じ、「社会に出る第一歩のために、ものすごくいい経験をしているんだろうなと思いました」と印象を語る。

自身の父と祖父も大工で、祖父は地元の神社の建物を他の大工と協力して作ることもあったというだけに、「今回のお話を頂いたときは、他人事(ひとごと)ではない気持ちでした」と臨んだナレーション。金田さんを見て、「宮大工を残したいという強い気持ちを感じました。父からも、宮大工が少なくなっているという話を聞いていたので、何百年、何千年と続く神社仏閣を守るために若い子たちを育てるためには、金田さんのような考えを持った人が多くなってほしいです」と願った。