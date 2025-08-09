ソフトバンク対日本ハムのパ・リーグ首位攻防3連戦の初戦は、ソフトバンクが先発・有原航平の好投、さらには山川穂高・ダウンズの本塁打などで4－1で勝利。第1戦をソフトバンクが勝利したことにより、両チームの差は2ゲームに開いた。

本日14時開始の第2戦はソフトバンクがモイネロ、日本ハムは伊藤大海が予告先発として発表されている。注目の首位攻防第2戦について、9日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』に出演した解説者の笘篠賢治氏は「両投手、過去の対戦成績は関係ないと思いますし、僅差の勝負という大方の予想、1対0・1対1、そういう予想がされますよね。日本ハムは勝っとかないといけないですからね」と話し、

同番組に出演した解説者の江本孟紀氏は「なんか日本ハムの雰囲気が悪くなってきたね。ソフトバンクの強さがいやらしくなってきましたよ。モイネロと伊藤ですから、これは見ものだと思います。どっちかといったらソフトバンクが有利と言う人が多いのかな…。私は日本ハムを優勝予想してるから、言いづらいですけど、ここでもうひと踏ん張りしてほしいですね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』