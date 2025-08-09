“不振脱却”なるか…セ・リーグ、前年から大きく成績を落としている野手（1…

プロ野球 最新情報

シーズンの後半戦に突入している2025年のプロ野球。今季は飛躍を遂げた選手が多く現れた一方、前年から成績を落としている選手も少なくない。不調に苦しむ選手はシーズン後半に巻き返せるか、注目が集まるとことだ。ここでは、前年から成績を大きく落としているセントラル・リーグの野手を紹介したい。

大城卓三（読売ジャイアンツ）

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／95kg

・生年月日：1993年2月11日

・経歴：東海大相模高 - 東海大 - NTT西日本

・ドラフト：2017年ドラフト3位

昨季は開幕から打撃不振に苦しんだものの、シーズン後半に復調した大城卓三。今季もここまで不調に陥っており、前年のような巻き返しが期待されている。

NTT西日本から2017年ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団すると、ルーキーイヤーから83試合に出場。プロ3年目の2020年に正捕手の座を奪い、同年は打率.270、9本塁打、41打点の活躍でベストナインに輝いた。

2023年には134試合出場、打率.281、16本塁打、55打点の好成績を収め、2度目のベストナインを獲得。

しかし昨季は、春先から打率1割台と低迷し、二軍降格を味わった。それでも、シーズン後半は状態を上げ、96試合の出場で打率.254、3本塁打、27打点という成績でシーズンを終えた。

今季も開幕からつまずき、現時点で36試合出場、打率.147、3本塁打、7打点。現在は一軍に帯同しているが、依然として出場機会は少ない。

シーズン後半に向けて、本来の打撃を取り戻したいところだ。

