有吉「お車は買わないのですか？」大量の小道具を“レンタカー”で持ち込んだもう中学生に質問

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。7月27日（日）の放送は、アシスタントに松崎克俊とロックス・千葉康介、そして、ゲストにピン芸人・もう中学生さんを迎えてお送りしました。

◆もう中学生“車の購入”を検討中？

今回はゲストにもう中学生（以下：もう中）さんが登場。紙を丸めてスロット絵柄を自作した「もう中スロット」など、大量の小道具を持ち込んで数々の芸を披露し、スタジオは笑いの渦に包まれました。

有吉が「今日はどうやって来られたのですか？」と質問すると、もう中さんが「もちろん“わ”ナンバー。レンタカーを借りて参りました」と即答。有吉は「いつも思うんですけど……お車は買わないのですか（苦笑）？」と常々感じていた疑問をぶつけます。

もう中さんは今まさに車の購入を検討していることを明かし、「このあいだも車屋さんに行ったんですけど、なかなかディーラーさんと噛み合わないというか。決めたいんですけど、自分が優柔不断なので“ちょっと考えます”と言ってお店を出た後、また車屋さんに行くのがちょっと……」と悩みを吐露。

有吉が「（事務所の後輩に）中古車販売をしている芸人がいますので、もし必要なら言ってください」と手を差し伸べると、「本当ですか！ ちょっとご相談しようかな。ベージュの車に乗りたいんですよ」と前のめりに検討するもう中さんでした。

