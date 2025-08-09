King ＆ Princeの高橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00～)の第6話が8日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐな新人麻薬取締官・才木優人(高橋海人)と型破りな不真面目教育係・陣内鉄平(中村倫也)という正反対バディが、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑む。

8日に第6話が放送。ニコラス(フェルナンデス直行)が潜入捜査官だとバレたのはハッキングが原因だと判明し、才木と陣内は犯人の取り調べに立ち会うよう命じられる。だが、香織(入山法子)の死に関係する人物が明らかになったとジウ(井浦新)から連絡を受けた陣内は、取り調べを無視してその人物の元へと向かう。

そんな中、才木は美和子(真飛聖)からDOPEを所持していたことを告げられる。美和子は結衣(蒼戸虹子)の病気を治すために一線を超えそうだったところを耐え、才木に全てを打ち明けたのだ。美和子の持つDOPEに才木が触れると、過去に美和子がジウからDOPEを渡されたときの映像が頭の中で流れ始める。

一方、特捜課にはニコラスが意識を取り戻したと連絡が入る。DOPEを扱う窪(阿部亮平)を監視していたニコラスは、窪が強行犯係係長の本郷(佐野和真)とDOPEを取引していた現場を目撃したことを才木たちに明かし、特捜課は本郷の確保に動く。才木らは本郷を追い詰めるが、本郷は持っていたDOPEを大量に摂取し、覚醒してしまう。人間離れした力を手に入れた本郷の前に特捜課は危機を迎えるが、才木と綿貫(新木優子)の活躍で本郷を確保。そんなとき、陣内にジウから連絡があり、香織を殺した事件の黒幕は本郷だと伝えられる。そして陣内は才木を気絶させ、本郷を連れて消えてしまい……というストーリー。

その後、特捜課は窪が殺されたと報告を受け、防犯カメラに映っていた陣内を探す。一方、本郷を連れて消えた陣内は、誰が香織を殺したのかと本郷を問い詰める。すると、突然笑い出した本郷は「お前、それ知ったら後悔するぞ」と切り出し、「戸倉だ」と暴露。本郷は、陣内の元同期で捜査一課の戸倉(小池徹平)と一緒に5億円を奪ったと明かし、大声で笑う。そして本郷の告白を聞いた陣内は、戸倉のもとへ。陣内が「本郷から全部聞いた」と言うと、戸倉は「そうか」と一言つぶやき、陣内に銃口を向けるのだった。

SNSでは、本郷の衝撃の告白に騒然。「なんだと？」「もう鬱展開すぎる」「これはつらい」「陣内さん壊れちゃうよ……」「しんどすぎる展開だ……」「もう誰も信じられない」などのコメントが並び、話題を集めていた。

(C)TBS