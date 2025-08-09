大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は投手として、日本時間8日時点で8試合に登板している。いずれの試合も投球イニングは4イニング以下となっているが、デーブ・ロバーツ監督は現時点ではイニング数を伸ばしていく意向はないようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

大谷は同7日に行われたセントルイス・カージナルス戦で、投手復帰後最多となる4イニングを投げ被安打2、1失点、8奪三振と好投。野手としては言わずもがな、投手としても徐々に本領を発揮してきている。

同メディアは「ロバーツ監督は大谷を5イニング以上マウンドに立たせる予定はない。今の投球内容で十分だと考えているからだ」としつつ、「彼にはそこまで必要じゃない。5イニングを乗り切れば、残りはリリーフに任せられると考えている。彼をそれ以上投げさせるコストはまだ検討中で、今後それが変わるかどうかは見守っていくが、今後数試合は彼が5イニングを超えて投げることはないだろう」というロバーツ監督のコメントを紹介。

その一方で、「ドジャースは水曜日に敗戦を喫したが、これは大谷が登板した試合としては今季4度目の敗戦となった。大谷は今のところ素晴らしい投球を見せているが、チームが援護を怠り続ければ、勝てるはずの試合で負け続けることになるだろう」と懸念を示している。

