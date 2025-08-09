“不振脱却”なるか…パ・リーグ、前年から大きく成績を落としている投手（1…

プロ野球 最新情報

シーズンの後半戦に突入している2025年のプロ野球。今季は飛躍を遂げた選手が多く現れた一方、前年から成績を落としている選手も少なくない。不調に苦しむ選手はシーズン後半に巻き返せるか、注目が集まるとことだ。ここでは、前年から成績を大きく落としているパシフィック・リーグの投手を紹介したい。

佐藤隼輔（埼玉西武ライオンズ）

・投打：左投左打

・身長／体重：182cm／86kg

・生年月日：2000年1月3日

・経歴：仙台高 - 筑波大

・ドラフト：2021年ドラフト2位

2年連続で40試合登板をクリアし、昨季は勝ちパターンの一角を担った佐藤隼輔。だが、プロ4年目の今季は不調に陥っている。

筑波大から2021年ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーは先発、中継ぎの両輪で12試合に登板し、3勝4敗、防御率4.60を記録した。

翌2023年はリリーフに専念すると、150キロ超の速球を武器にブレイク。昨季は45試合に登板し、2勝1敗17ホールド、防御率1.69の好成績。

特に夏場から22試合連続無失点をマークするなど、抜群の安定感を発揮した。

しかし今季は、打ち込まれる登板が目立ち、6月9日に二軍降格。その後再昇格したが、20試合登板、2敗6ホールド、防御率6.41と数字を落としており、7月18日以降は再びファーム再調整を強いられている。

チームでは貴重な中継ぎ左腕となっているだけに、復調が待たれている。

