RB大宮アルディージャは9日、新たなクラブマスコットをサプライズでお披露目。ファン・サポーターに驚きを与えた。

7月21日に、RB大宮アルディージャとしてのクラブマスコットが誕生。これまでクラブを支えてきたマスコットのアルディ&ミーヤとともに、チームを支えていくと発表され、名前は3つの候補の中からファン・サポーターの投票で決定することが発表されていた。

オーストリア生まれ、さいたま育ちの新クラブマスコットは、すでにビジュアルが発表されており、『レッドブル』グループにちなんだ赤い牛をベースに、オレンジの髪の毛が生えたものに。ヘアスタイルとつぶらな瞳がチャームポイントとされていた。

名前の候補は『オージャ』、『ブルル』、『ブルくん』の3つとなっており、7月21日(月・祝)〜7月27日(日)まで投票にて受付。その結果、『ブルル』に決定し、9日に行われる明治安田J2リーグ第25節のジェフユナイテッド千葉戦の試合前に突然ピッチに登場し、ファン・サポーターに向けても初お披露目。名前が『ブルル』に決定したことが分かると、スタンドからはどよめきも聞こえてくるほどとなった。

なお、『ブルル』はピッチに登場すると、挨拶がわりのリフティングを披露。背番号『283』のユニフォーム姿で、RB大宮ファンに挨拶。場内を回ってお披露目は終了した。

【画像】得意？のリフティングも披露した『ブルル』