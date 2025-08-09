バレンシアは9日、U－21スペイン代表MFハビ・ゲラとの契約延長を発表した。2027年夏までだった契約をさらに2年延長し、2029年夏までの新契約にサインした。

現在22歳のゲラは、フィジカルとテクニックを兼ね備えたMF。2019年夏にビジャレアルの下部組織からバレンシアのカンテラに入団し、2022年1月にトップチームデビューを飾った。2023－24シーズンからは背番号「8」を着用するなどクラブの中心選手に成長し、これまで公式戦通算89試合に出場している。

世代別のスペイン代表ではキャプテンを努め、未来の“ラ・ロハ”を担う逸材として期待を寄せられている。ビッグクラブからの関心も集め、マンチェスター・ユナイテッドが2500万ユーロ（約43億円）のオファーを用意してゲラの獲得に動いていると噂されていた。

スペイン紙『マルカ』によると、ゲラは当初、バレンシアから提示された契約延長オファーを拒否していた模様。それでも、給料を3倍にし、ゲラをプロジェクトの根幹に据える新たなオファーが提示されたことで、最終的にゲラは『メスタージャ』に留まる決断を下したようだ。

【公式画像】ハビ・ゲラ、バレンシアと契約延長