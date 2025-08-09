Mrs. GREEN APPLE大森元貴「やっぱりディズニーファンは気づいてくれるんだ！」新曲「Carrying Happiness」に込めた“小ネタ”を解説

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

8月4日（月）の放送では、東京ディズニーリゾート®夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のために書き下ろしたテーマソングで新曲の『Carrying Happiness』にまつわる授業（放送）をお届けしました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「Carrying Happiness」すごく素敵な楽曲でした！ CMで聴いたときからすごくディズニーの世界観に合っているなと思い、久しぶりにディズニーリゾートに足を運んでみたくなりました。私は、｢忘れたくない今日を抱きしめていよう｣という歌詞がお気に入りです。ミセス先生たちの好きな歌詞はなんですか。よければ教えてほしいです。（14歳）

＜ミセスからのメッセージ＞

大森：お～！ どうですか？

藤澤：ちょっとこれ、ずっちぃかもしんないんだけど！

若井：ずっちぃ？

藤澤：「心にはHappiness」って、俺、すごくいいなと思ってて。

大森：（笑いを堪えきれないまま）……ありがとう！

若井：なんで笑った？ なんかおもしろい（笑）？

大森：え、なんか変な言い方だな、と思って（笑）。

藤澤：これさ、おれ、なんかすごい出てきちゃうんだよね！ 頭のなかに。メロディーも相まってなんだと思うんだけど。何してても「Carrying Happiness」のここが出てくる！

大森：ふぅ～ん……。

若井：反応薄いなぁ（笑）。

藤澤：「心にはHappiness」……メロディーもいいよね！

大森：ありがとう（笑）。

若井：あんまり大森さんに刺さってないかもしれない（笑）。

大森：よかったらライブ来てね！ ありがとう！

藤澤：ひどいなぁ（笑）。

大森：若井さん、どうですか？

若井：僕ね、なんだろう！ ……ゥラァァァァァイ♪ ゥラァァァァァイ♪ ゥラァァァァァイ♪ ゥラァァァァァイ♪

大森：うろ覚えの人みたいになってるから（笑）！ “ride”（の部分）ね！ なんか吠えてたけど（笑）！

若井：“ride”って言ってるじゃないですか！ その部分が好きで・す・ね♪

大森：（笑）。

若井：サビに入った瞬間のワクワク感というか、あそこがとっても好きですよ！

大森：……でも俺は「心にはHappiness」のところが……。

若井：あれ？ かぶってね？

藤澤：一緒ですか～！

大森：え、でも、うーん。（ちょっと考えて）……けっこう「カラダ中 私の宇宙に夢中」が好きですね！

若井：2番のね！

大森：私、実は小ネタをこの曲でたっくさん仕込んでまして、それをディズニー好きさんからけっこう気づいてもらってて、僕は大変嬉しいんですよ！

若井：へぇ！

大森：はい！

若井：……いや、小ネタ気になりますね（笑）！

大森：いやいや！ それはもう！

藤澤：それはぜひ！

大森：ぜひ！

若井：あ、そういうこと！ 自分で？

大森：そうだよ！ いやー、「ディズニーファンは気づいてくれるんだ、やっぱり！」と思って。嬉しいなぁ、っていう感じですよ！ 周年の、ディズニーの今までのランドだったり、シーとかの楽曲とかの要素をちょっと実は入れてたりするんですよ！ それをちゃんと気づいてくれてて。正しく聴いてくれるなぁ、っていう風に嬉しかったですね！ で、りょうちゃん、どこが好きですか？

藤澤：あのー、やっぱりね！ ハッピーな感じでいくのかと思ったら、「ら～あ～あ～あ～あ～」（高音のパート）のところ！ これ、なんなんですか？ ここのパートは一体！

大森・若井：（笑）。

若井：わかってない？ あまりよくわかってないですね（笑）？

藤澤：このパートは、一体なんなんですか！

若井：なんなんですか！ 大森さん！

大森：わかってない評論家みたいな（笑）。

若井：語りだしそうかなと思ったらわかってなかった（笑）。

大森：わかんないのに、本人と話せちゃったパターンね（笑）。

藤澤：ジェットコースターのようにいろんな展開が2番終わりまであると思ったら、あのパート！ これは一体なんなんですか!?

大森：それは……なんかああいう、クワイア（＝聖歌隊）的なというか、世界が大きくなる感じとか。やっぱりディズニーとかっていろんな世界を旅してる気持ちになりますし。楽曲のなかでもいろんなところに行けたらいいな、と思ってああいうフレーズを作りましたけど。ミセスらしさとディズニーらしさみたいなもののバランスを整えていく。自分のなかでどういう風にしていこうかなと思っていくなかで、あそこはけっこう、ミセスらしさもかなりあるところかな、と。若井もタッピングしてたりとか、ピアノもすごくきらびやかに弾いてたりとか。僕はすごい好きなところですね！

番組では他にも、NHK連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージがおこなわれるNHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 ～あなたに贈ろう 希望の歌～」（8月9日（土）19:30～20:55、22:00～22:50）や、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」などについて語る場面もありました。

