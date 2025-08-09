Mrs. GREEN APPLE大森元貴「やっぱりディズニーファンは気づいてくれるんだ！」新曲「Carrying Happiness」に込めた“小ネタ”を解説

8月4日（月）の放送では、東京ディズニーリゾート®夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のために書き下ろしたテーマソングで新曲の『Carrying Happiness』にまつわる授業（放送）をお届けしました。
＜リスナーからのメッセージ＞
「Carrying Happiness」すごく素敵な楽曲でした！ CMで聴いたときからすごくディズニーの世界観に合っているなと思い、久しぶりにディズニーリゾートに足を運んでみたくなりました。私は、｢忘れたくない今日を抱きしめていよう｣という歌詞がお気に入りです。ミセス先生たちの好きな歌詞はなんですか。よければ教えてほしいです。（14歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：お～！ どうですか？
藤澤：ちょっとこれ、ずっちぃかもしんないんだけど！
若井：ずっちぃ？
藤澤：「心にはHappiness」って、俺、すごくいいなと思ってて。
大森：（笑いを堪えきれないまま）……ありがとう！
若井：なんで笑った？ なんかおもしろい（笑）？
大森：え、なんか変な言い方だな、と思って（笑）。
藤澤：これさ、おれ、なんかすごい出てきちゃうんだよね！ 頭のなかに。メロディーも相まってなんだと思うんだけど。何してても「Carrying Happiness」のここが出てくる！
大森：ふぅ～ん……。
若井：反応薄いなぁ（笑）。
藤澤：「心にはHappiness」……メロディーもいいよね！
大森：ありがとう（笑）。
若井：あんまり大森さんに刺さってないかもしれない（笑）。
大森：よかったらライブ来てね！ ありがとう！
藤澤：ひどいなぁ（笑）。
大森：若井さん、どうですか？
若井：僕ね、なんだろう！ ……ゥラァァァァァイ♪ ゥラァァァァァイ♪ ゥラァァァァァイ♪ ゥラァァァァァイ♪
大森：うろ覚えの人みたいになってるから（笑）！ “ride”（の部分）ね！ なんか吠えてたけど（笑）！
若井：“ride”って言ってるじゃないですか！ その部分が好きで・す・ね♪
大森：（笑）。
若井：サビに入った瞬間のワクワク感というか、あそこがとっても好きですよ！
大森：……でも俺は「心にはHappiness」のところが……。
若井：あれ？ かぶってね？
藤澤：一緒ですか～！
大森：え、でも、うーん。（ちょっと考えて）……けっこう「カラダ中 私の宇宙に夢中」が好きですね！
若井：2番のね！
大森：私、実は小ネタをこの曲でたっくさん仕込んでまして、それをディズニー好きさんからけっこう気づいてもらってて、僕は大変嬉しいんですよ！
若井：へぇ！
大森：はい！
若井：……いや、小ネタ気になりますね（笑）！
大森：いやいや！ それはもう！
藤澤：それはぜひ！
大森：ぜひ！
若井：あ、そういうこと！ 自分で？
大森：そうだよ！ いやー、「ディズニーファンは気づいてくれるんだ、やっぱり！」と思って。嬉しいなぁ、っていう感じですよ！ 周年の、ディズニーの今までのランドだったり、シーとかの楽曲とかの要素をちょっと実は入れてたりするんですよ！ それをちゃんと気づいてくれてて。正しく聴いてくれるなぁ、っていう風に嬉しかったですね！ で、りょうちゃん、どこが好きですか？
藤澤：あのー、やっぱりね！ ハッピーな感じでいくのかと思ったら、「ら～あ～あ～あ～あ～」（高音のパート）のところ！ これ、なんなんですか？ ここのパートは一体！
大森・若井：（笑）。
若井：わかってない？ あまりよくわかってないですね（笑）？
藤澤：このパートは、一体なんなんですか！
若井：なんなんですか！ 大森さん！
大森：わかってない評論家みたいな（笑）。
若井：語りだしそうかなと思ったらわかってなかった（笑）。
大森：わかんないのに、本人と話せちゃったパターンね（笑）。
藤澤：ジェットコースターのようにいろんな展開が2番終わりまであると思ったら、あのパート！ これは一体なんなんですか!?
大森：それは……なんかああいう、クワイア（＝聖歌隊）的なというか、世界が大きくなる感じとか。やっぱりディズニーとかっていろんな世界を旅してる気持ちになりますし。楽曲のなかでもいろんなところに行けたらいいな、と思ってああいうフレーズを作りましたけど。ミセスらしさとディズニーらしさみたいなもののバランスを整えていく。自分のなかでどういう風にしていこうかなと思っていくなかで、あそこはけっこう、ミセスらしさもかなりあるところかな、と。若井もタッピングしてたりとか、ピアノもすごくきらびやかに弾いてたりとか。僕はすごい好きなところですね！
番組では他にも、NHK連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージがおこなわれるNHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 ～あなたに贈ろう 希望の歌～」（8月9日（土）19:30～20:55、22:00～22:50）や、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」などについて語る場面もありました。
