今日の運勢★8月10日（日）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2025年8月10日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月10日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？調子の良い1日を過ごすことができそうです。今日は勢いが出やすいタイミングなので、流れに乗って進んでいくことを心掛けてみましょう。成長がテーマな日。今日は思考が冴えやすく吸収力が高まりやすい運気です。新しい勉強に挑戦するのもおすすめ。読書の時間を大切にして過ごしてみましょう。恋愛運が好調です。今日は楽しいことが広がりやすい運気なので、趣味にとことん没頭できそう。好きな人や仲良くなりたい人と積極的に交流ができると良さそうです。人脈が広がりやすい運気です。今日はいろいろな価値観を持った人と出会う機会がありそうです。探究心を大切に過ごしてみましょう。対人運が好調で特に1対1のコミュニケーションが広がっていくような運気です。今日は、普段なかなか話せていないことなど思い切って伝えてみると良さそうです。趣味が充実しやすく、友達やきょうだいなど身近な人とのコミュニケーションが広がっていくような運気です。SNSなどで情報収集をするのも良さそうです。仕事運が好調で忙しい1日となりそうです。今日は優先順位を確認してコツコツ進めていくことを心掛けましょう。大変なときは周りにサポートを求めるようにしましょう。今日は直感が冴えやすく、インスピレーションを感じやすい1日となりそうです。瞑想をするなど、心が穏やかに過ごせる時間を持つように心掛けましょう。今日はお家時間を大切に過ごしましょう。のんびりと映画やアニメを観てオフの時間を大切に過ごせると良さそうです。家族との時間を大切にするのもおすすめです。金運が好調です。ショッピングにでかけたり、おいしいものを食べに外食をしたりするのも良さそうです。日頃お世話になっている人へ、感謝の気持ちを込めてプレゼントを購入するのもおすすめです。人付き合いで悩みが出やすい1日となりそうです。今日は1人で過ごす時間、誰かと過ごす時間の両方をバランス良く取り、無理なく過ごすようにしましょう。今日は身体を動かす時間を大切にできると良い日です。暑いですが、無理のない範囲で筋トレやストレッチなど取り組んでみましょう。今日は不要なものを手放すことを心掛けて過ごしてみましょう。断捨離などをしてスッキリできると、良い変化や好調な運気が訪れそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。