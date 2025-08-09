９日（土）、ロッテ浦和球場でのイースタン・リーグ、対ロッテ戦。DeNAの先発投手は竹田祐、対するロッテの先発投手は森遼大朗。

DeNAは1回表、先制のチャンスを迎える。松尾汐恩の安打などで二死一・二塁と先制のチャンスを作り、伊藤光が打席に。しかし伊藤は三振に倒れ3アウト。ロッテの先発・森の立ち上がりを攻めたが得点を挙げることはできなかった。

好投を続ける先発・竹田を助けたいDeNAは5回表、先制のチャンスを迎える。知野直人、度会隆輝の四球などで無死一・二塁とし、打席には九鬼隆平を迎える。しかし二塁ランナーの知野が牽制で刺され一死一塁に。後続も倒れ、DeNAはチャンスを活かすことができなかった。

5回裏、竹田は松川虎生を遊ゴロ、松石信八を右飛、石川慎吾を遊ゴロと三者凡退に打ち取った。

6回表、両軍無得点のまま進んだ試合がついに動く。松尾汐恩の安打などで無死一・二塁とし、関根大気の打席で相手の悪送球により二塁ランナーが帰り1点を挙げた。待望のリードを奪う。

7回表、度会、九鬼の連打などで二死一・二塁とし、この試合ここまで2安打の松尾が適時打を放ち1点を追加。終盤に貴重な追加点を挙げた。

7回裏、竹田は二死二塁とされたものの無失点で切り抜けた。

竹田は7回93球、6安打、5奪三振、2四球、無失点で降板。8回裏からは2番手・松本凌人が投入される。二死二・三塁とされたものの無失点で切り抜けた。

2点リードの9回裏、マウンドに3番手の山﨑康晃が上がる。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

DeNAはロッテに2対0で勝利した。

