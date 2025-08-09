【結果速報】聖隷クリストファー、甲子園初出場初勝利！　明秀日立を破り2…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は9日、阪神甲子園球場で大会5日目を迎え、第2試合で明秀日立（茨城）と聖隷クリストファー（静岡）が対戦。春夏通じて甲子園初出場の聖隷クリストファーが5-1で勝利し、2回戦進出を決めた。

聖隷クリストファーは初回、1番・大島歩真の安打を皮切りに2死三塁のチャンスを作ると、4番・渡部哉斗がセンターへのタイムリーヒット。幸先良く先制点を奪った。

一方の明秀日立も3回、相手のミスから2死三塁とし、2番・有住陽斗がしぶとくレフト前へ。貴重な一打で同点に追いついた。

その後は明秀日立の右腕・中岡誠志郎、聖隷クリストファーの2年生左腕・高部陸が好投を披露。両エースが投手戦を展開した。

次の得点を奪ったのは、聖隷クリストファーだった。6回に1死満塁の局面を作り、内野ゴロの間に勝ち越し。さらに、8回にはセーフティースクイズと2本の適時打が飛び出し、リードを4点に広げた。

聖隷クリストファーの先発・高部は、3回にエラー絡みで1点を失ったものの、質の良い速球と変化球を両コーナーに投げ分け、明秀日立打線を翻弄。最終回のピンチも凌ぎ、9回1失点完投勝利。チームに聖地1勝をもたらした。

勝利した聖隷クリストファーの次戦は、大会10日目・第2試合。西日本短大付（福岡）と対戦する。

【了】