大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季もナ・リーグ西地区の首位を維持し続けている。しかし、ワールドシリーズ連覇を目指すドジャースにとって、現状の戦力には満足していないようだ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のザカリー・ハウエル記者が言及した。

昨季のポストシーズンで活躍したトミー・エドマン内野手のように、ポストシーズンで主力を支える脇役の存在は、優勝チームには欠かせない。しかし今季、ドジャースがオフシーズンに補強した選手たちは期待通りの結果を残せておらず、いまだに昨季のエドマンのような選手は現れていない。

その中でも中堅手として起用されているアンディ・パヘス外野手は19本の本塁打を放ち、好守でも貢献していると言えるだろう。トレードで加わったアレックス・コール外野手や、俊足のエステリー・ルイーズ外野手らも状況次第でヒーローになり得る存在だ。

期待通りの活躍が見られない選手が多い状況について、ハウエル氏は「スター選手以外の攻撃力の不足がドジャースを悩ませている。デーブ・ロバーツ監督と選手たちは、得点力不足に対する不満を口にしている。先発投手陣は素晴らしいスタートを切ったものの、打線が十分な援護打を供給できなかったため、その努力が無駄になっている」と言及した。

【関連記事】

【了】