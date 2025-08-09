DeNAは9日、9月13日に横浜DeNAベイスターズ主催としては初となる合同企業説明会『横浜DeNAベイスターズ Presents 新卒採用 MEETUP FESTA ～あなたの未来は、きっとハマスタにある。～』を、横浜スタジアムの個室観覧「NISSAN STAR SUITES」にて開催すると発表した。
このイベントは、2027年までに卒業予定の大学生、大学院生を対象とした球団オフィシャルスポンサー11社と
横浜 DeNA ベイスターズ、横浜スタジアムを加えた 13 社による合同企業説明会。
参加特典として、選手直筆サイングッズが当たる抽選会への参加や、横浜 DeNA ベイスターズ、横浜スタジアム
に新卒で入社した社員との座談会への参加のほか、来場特典グッズを用意している。
▼ 出展企業一覧(「株式会社」表記を除いた五十音順)
株式会社アカギ
株式会社ありあけ
上野グループ
ウスイホーム株式会社
株式会社 GRACE
株式会社サニクリーン東京
株式会社杉孝グループホールディングス
大洋建設株式会社
株式会社東栄住宅
富士シティオ株式会社
株式会社リビングライフ
株式会社横浜スタジアム
株式会社横浜 DeNA ベイスターズ