【福島県喜多方市】約250万本! 東北最大級のひまわり畑の魅力、隠れた名品のふるさと納税返礼品とは?

福島県の北西部、会津(あいづ)盆地の北に位置する喜多方市(きたかたし)は、北西には四季を通じて雪の衣装をまとった「飯豊(いいで)連峰」が、東には宝の山「会津磐梯山(ばんだいさん)」の頂を望む雄国山麓(おぐにさんろく)がゆったりと裾野を広げるまち。

文化財や蔵などの歴史を感じさせる建造物をはじめ、喜多方ラーメンやそば、多彩な農林産物などの豊富な観光資源に恵まれているのも特徴です。

今回紹介するのは、喜多方市にある「三ノ倉高原花畑ひまわり畑」。東北最大級のひまわり畑で、市内外から多くの人が訪れる人気スポットです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、喜多方市の観光スポット「三ノ倉高原花畑ひまわり畑」と、隠れた名品の返礼品について、詳しく調べてみました!

眼下に広がる花のじゅうたん! 「三ノ倉高原花畑ひまわり畑」について

三ノ倉高原花畑ひまわり畑

・喜多方市熱塩加納町相田字北権現森甲857-6

・アクセス【車】会津若松ICから約50分 【電車】喜多方駅からタクシーで約40分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

会津盆地を一望できる三ノ倉スキー場のゲレンデなど約8ヘクタールを利用した「三ノ倉高原花畑ひまわり畑」。春には菜の花が、夏から秋にかけては、東北最大級の約250万本のヒマワリが咲き誇り、四季折々の花を楽しめます。

眼下に広がる花のじゅうたんと自然の織りなす景観は、圧巻! 「見晴らしの丘」には、菜の花やヒマワリの花言葉にちなみ「幸福の鐘」が設置されているのだそう。

自治体からのメッセージ

喜多方市には、豊かな自然と長い歴史に育まれてきた多くの花の資源があり、四季折々の花々を楽しむことができます。そして、その花の魅力をより多くの人々に知っていただき足を運んでいただくために、「花でもてなす観光」を進めています。その一環として、春は「菜の花」、夏は「ひまわり」と、三ノ倉高原を花で彩る「三ノ倉高原花畑事業」に取り組んでいます。

喜多方市のふるさと納税返礼品について

三ノ倉高原近くの熱塩加納(あつしおかのう)地区で生産された、栽培期間中、農薬化学肥料を一切使わず手間ひまをかけたお米を紹介します。喜多方市の中でも隠れた名品の返礼品です。

【先行予約】令和7年産雪蔵銀ぴか米 熱塩加納産 いのちのお米(コシヒカリ)

・提供事業者：有限会社大和川ファーム

・内容量：熱塩加納産 いのちのお米（コシヒカリ）【1】5kg【2】10kg

・寄附金額：【1】2万4,000円【2】4万2,000円

※令和7年10月24日以降発送

大和川酒造店の最高級銘柄「純米大吟醸いのち」の酒米を手掛ける事業者がつくる、地域の基準よりさらに化学肥料を半分まで抑えた特別栽培米「いのちのお米」(コシヒカリ)です。寄附受付後にお米を精米するため、鮮度の高い状態で届くのが特徴です。

今回は福島県喜多方市の観光スポット「三ノ倉高原花畑ひまわり畑」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。広大な土地に咲き誇る、菜の花やひまわりのじゅうたんを楽しむことができる癒やしのスポットです。「幸福の鐘」が設置されているので、大切な人と願いを込めて鳴らすのも良さそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者