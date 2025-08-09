8日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA－巨人』で解説を務めた田尾安志氏が、巨人・門脇誠について言及した。

門脇はプロ3年目の今季、試合前まで打率.209。ショートのレギュラーとして期待されるも、バットで結果を残すことができていないのが現状だ。田尾氏は「ちょっと打率が低すぎますよね。もっと持ってる力はあると思いますので、2割ちょっとでは寂しいですよ」とポツリ。

田尾氏は「（門脇が）ジャイアンツに入った1年目のキャンプを見に行った時に、いいパンチ力しているなと思ったんですよね。だんだんライトスタンドガンというイメージが湧かなくなってきたバッターです。レフト方向に打つようなね。そっち打つのも大事ですけど、何球かは引っ張った打球が欲しいですよね」と自身の見解を述べた。

それでも同日のDeNA戦、初回の第1打席レフト前に安打を放つと、4回の第2打席はライトへ二塁打。第2打席の安打に田尾氏は「今ランナーは走っていたと思うんです。だからうまく打てたと思うんですよね。なんでも打たなきゃいけないという状況を作って、打ちに行った結果がこれですよ。いいタイミングでサイン出しましたね」と解説。

6回の第4打席に内野安打で、今季2度目の猛打賞を達成し、打率は.223となった。

（ニッポン放送ショウアップナイター）