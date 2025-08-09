FIFAクラブワールドカップ2025優勝を果たし、再始動したばかりのチェルシーが早くもプレシーズン初戦を迎えた。

今夏に行われた新フォーマットとなったクラブW杯で優勝して世界王者となったチェルシーは、決勝が7月13日に行われたため、遅れて休暇を取っていたなか、今月4日に再集結して2025－26シーズンに向けて準備を開始。開幕が迫っていることもあり、8日に早くもレヴァークーゼンとのプレシーズン初戦が行われた。

なお、イギリスメディア『BBC』は休暇明けのチェルシーはまともなトレーニングを3日間しかしていない一方、レヴァークーゼンはチェルシーがクラブW杯で優勝したわずか5日後の7月18日にプレシーズン初戦を実施しており、両チームの準備期間には大きな差があることを伝えていた。

試合は今夏に待望の合流を果たした18歳のエステヴァン・ウィリアンが18分にこぼれ球を押し込んでチェルシーが先制に成功すると、90分にはクラブW杯途中で加入したジョアン・ペドロがダメ押しゴールを挙げ、チェルシーが2－0で勝利を収めた。

クラブW杯決勝から1カ月も経っていない中で迎えたプレシーズン初戦で白星を飾ったチェルシーは、10日にミランとのプレシーズンマッチを戦った後、17日に日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスとのプレミアリーグ開幕節を迎える。

【動画】エステヴァンがチェルシーデビュー戦で初ゴールをマーク！