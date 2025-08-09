今日の運勢★8月9日（土）12星座占いランキング第1位は天秤座（てんびん座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月9日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月9日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？心が躍るような体験ができそうな日です。あなたに降りてくるインスピレーションに従いましょう。思いつきでやってみたことから、新しい発見をしたり、素晴らしい出会いにつながったりするかもしれませんよ。自分自身を知ることに意識を向けることで、運気が上がっていくでしょう。自分にはどんな食事が合っているのか、ご自身のカラダと相談したり、体質に合った生活習慣を考えたりすると良いでしょう。専門的な情報や、学びに縁がある日です。普段の生活のなかで、役立ちそうな知識を得られるかもしれません。資格取得などを考えていらっしゃるのなら、今日は勉強が捗りそうですよ。お仕事や恋愛のパートナーと話し合いをすることで良い展開がありそうです。お互いが納得するような形で、約束ごとやルールを決めるのも良いでしょう。契約や交渉をするのにも良い日です。周りの人たちと調和する意識を大切にしましょう。1人で考えずに、周りの人たちがどう思っているのかを聞き出してみたり、自分の意見を伝えてみたりすると良いでしょう。今までのやり方とは違った方法を試してみると、良い流れがやってきそうです。なかなか上手くいっていないと思っていたことがあれば、新しい方法で挑戦してみると良いですよ。あなたの素質と向き合うと良い日です。あなたのなかで短所だと考えていたことが、実は長所になりうる素質かもしれません。モノの見方を変えて、ご自身と向き合ってみることで運気がUPしそうですよ。今日は1日心が落ち着く場所で過ごしましょう。家族や仲間たちと一緒に過ごすのも良いですし、懐かしい場所に帰ってゆっくりするのも良いでしょう。穏やかな気持ちでいられそうですよ。これからのことについて考え、目標を立てましょう。あなたの理想の未来を叶えるために、今なにをするべきなのか明確になっていきそうです。日々のスケジュールを見直してみるのも良さそうです。やさしい音楽を聴いてください。あなたのカラダは癒しを求めていて、そのためにはリラックスできるメロディーが必要なのです。今日はやさしい音にふれることで、穏やかに過ごすことができそうですよ。寄付やボランティア活動をすると運気があがる日です。いつも誰かのために寄り添って考えている乙女座さんですから、あなたらしさを大切にする意識でいることで、良い流れがやってくるでしょう。天国からあなたにメッセージが届いています。亡くなられた方が、あなたを見守ってくれているのです。あなたが意識を向けてみることで、必要な導きや助けが得られるでしょう。あなたの人生に、家族や愛する人など、あなたにとってもっとも親しい人の居場所を作りましょう。自分のもっとも大切な関係には、時間やエネルギーを投資する価値があります。あなたの大事な人に意識を向けていくことで、求めている幸せな生活が手に入るでしょう。それは、安らぎや充実感にあふれたものに違いありません。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。