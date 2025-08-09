吉田明世は「今までインドア派だったけど、いろんな場所に行くのもいいですね」、 ユージ「湖に反射する花火がまたきれいで…」家族と過ごした週末のお出かけエピソード

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。8月4日（月）の放送では、それぞれの週末の過ごし方について語りました。番組冒頭で吉田は、家族4人で青森県青森市で毎年8月2日～7日に開催される東北を代表する夏祭り「青森ねぶた祭」へ訪れた様子を紹介。この投稿をInstagramで見る

さらに吉田は「この間、『Qさま!!（クイズプレゼンバラエティー Qさま!!）』（テレビ朝日系）に出演したのですが、避暑地として青森の奥入瀬渓流（おいらせけいりゅう）を紹介していて。それを見て、奥入瀬渓流にも行ってきたんです！」と、青森ねぶた祭に家族で参加した後、奥入瀬渓流へも足を運び、滝や清流を楽しんだと言います。「ちょっと周囲よりも気温が低くて、滝とか渓流が本当にきれいで……癒やされました。ご飯も美味しくて大満足でした」と、自然とグルメの両方を満喫できた旅だったと語りました。これに対し、ユージは「クイズ番組で出た場所に行っちゃうなんて、“アクティブ明世”になってる（笑）！」とツッコミを入れると、吉田は「今までインドア派だったけど、いろんな場所に行くのもいいですね」と話しました。一方ユージは、「僕は家族と一緒に（富士山の北麓に位置する富士五湖の中の1つである）河口湖に行きました」と報告。同じく富士五湖の1つである西湖（さいこ）では、8月2日に地元の花火大会「西湖竜宮祭花火大会」がおこなわれたと言い、「地元の人には“そんなに大きくないよ”と言われていたけど、なんと1,000発も上がって。結構大規模だったんですよ！」と感動を語りました。「湖に反射する花火がまたきれいで……海と違って波が穏やかで、まるで鏡のように映るんですよ」「富士山もきれいに見えて、もうびっくり！ 本当に最高の景色でした」と、その光景にすっかり魅了された様子でした。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1