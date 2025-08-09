LiSA 炭治郎と「一緒に成長させてもらっている感覚があります」主題歌を担当してきた『鬼滅の刃』シリーズへの思いを語る

◆LiSA自身も炭治郎とともに成長！
こもり校長：それこそLiSA先生はテレビアニメ「鬼滅の刃」第一期の主題歌「紅蓮華」以来、何度も「鬼滅の刃」の主題歌を担当されていますが、物語が進むにつれて主人公の竈門炭治郎もどんどん変わっていくじゃないですか。いろいろ仲間が増えていったりとか。あとは時代の流れもそれによってどんどん変わっていくなかで、毎回（主題歌を）担当するたびに、自分も変わったなって実感することってあります？
LiSA先生：そうですね……でも今回に関しては炭治郎の立志編、本当に最初の「紅蓮華」の頃からご一緒させてもらって、まだ強くなかった炭治郎たちが強くなっていく様を一緒に見させてもらったうえで、ついに無限城だ！という。
こもり校長：そうですよね〜！
LiSA先生：なんか、「私、鬼殺隊にいたかな!?」みたいな（笑）。
こもり校長＆アンジー教頭：ハハハハハ（笑）。
こもり校長：やっぱり（一緒に）歩んでいるから。
LiSA先生：はい。（炭治郎たちと一緒に）いたんじゃないかなっていうくらい同じ気持ちで向かっているというか、一緒に成長させてもらっている感覚があります。
番組では他にも、“L”iSA先生が生徒（リスナー）の声を“L”ISTENする「LL逆電」を実施。LiSA先生に嬉しい報告をする生徒とのトークや、悩みを抱えている生徒の相談に答える場面もありました。
