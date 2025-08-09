猛暑の節約・節電！ 家族で同じ部屋、扇風機併用、遮光カーテン…「省エネ」心がけていますか？ みんなの「省エネテクニック」を紹介

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。今回の放送では、TOKYO FMの音声サービス「AuDee（オーディー）」と連動したアンケート「AuDee JUDGE」を実施。8月5日（火）の放送では、「あなたは“省エネ”を心がけていますか？」というテーマでアンケートをおこないました。果たして、その結果は……？・はい……83％・いいえ……17％パーソナリティのユージは「すごく小さなことだけど、割と前に僕がやったのは、照明をLEDに変えること。そうすると、やっぱり長持ちするし、使う電力も少なかったりするみたいだね」と自身がおこなった“省エネ”に言及。これに吉田はうなずきつつ「あと、エアコンのフィルターも。（定期的にフィルター掃除をすることで）効きも良くなるので、省エネにもなるし、絶対やったほうがいいですもんね」と語りました。そしてリスナーに向けて、アンケートへの参加に加え、自身が心がけている省エネテクニックを募ったところ、たくさんのメッセージが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。■夏は、朝イチでお風呂に水を溜めておくと、夕方には水があたたかくなっているので、あっという間にお風呂が沸きます。■今年の春に、自宅の窓をすべて二重サッシにしました。特に寝室が東向きなので、夏の朝は本当に暑かったのですが、二重サッシと遮光カーテンで暑さがだいぶ楽になりました。■私は髪が結構長いです。季節問わず、お風呂上がりのドライ時間には結構な時間がかかります。そこで忘れてはいけないのは、しっかりタオルドライです。濡れた髪の水分をよくタオルで吸い取って、タオルドライします。そうすることで、ドライヤーの時間がかなり短くなります。夏場は暑いですし、ドライヤーが短くなって何より髪にも環境にもやさしいと思いながら続けています。■できるだけ家族で同じ部屋に居ること。顔が見られて幸せですし、エアコンはひと部屋で済むため、できるだけ同じ部屋に居るようにしています。■（夏場は）クーラーを使いますが、扇風機も併用して、室内の空気の循環を良くしています。また、リビングの窓にはオーニング（日よけ）をして、暑さの原因となる日差しをカットしています。■4年前に家を建てましたが、家を建てるときに省エネ設計が推奨されており、高気密性の設計にしてもらいました。家のなかの空気の循環も良いため、エアコン1台でも全体の温度をコントロールできて、我が家は1年中エアコンを使用していますが、電気代はそこまで高くありません。以前は電気代が上がるのが怖く、少し暑くても限界まで我慢してエアコンをつけていましたが、暑くなった室温を下げるときに一番電気代がかかっており、エアコンをつけっぱなしで室温が一定に保っていられる今のほうが電気代が安いです。■私はセンサーライトをあちこちに置いています。普通の電池だとすぐ減るので充電池を使っていて、ひと月ほど持ちます。夜や少し暗いところは勝手に明かりがつくので、パチパチ電気のスイッチを入れることがなく、消し忘れもありません。■ありきたりですが、使っていない家電のコンセントは抜く。水筒＆マイバッグ習慣です。■エアコンの風量を意識しています。暑すぎる夏、ワンちゃんと一緒に暮らしているのでエアコンは必須ですが、それでも少し涼しくなったら温度は変えずに風量を調節しています。留守のときには気温予想を見てタイマーを活用しています。部屋のなかの扉や窓も風の流れを考えて開閉しています。エアコンの使い方がとても大切だと感じています。リスナーからのさまざまなメッセージを受けて、吉田は「今日はリスナーの皆さんからメッセージいただいて、“こんな省エネ方法があるんだな”とか、いろいろな発見がありましたし、教えていただきましたね。参考になるものも、たくさんありました」と気づきが多かった様子。ユージは、「大きな省エネを“ドン！”ってやろうと言われると、みんな難しいと思うんですけど、実は小さなことの積み重ねで、（結果的に）大きな変化が生まれますので、その意識をちょっと持っておくのは大事かも。今回、こういう話題をせっかくしたので、今日1日ちょっと省エネを意識して（行動して）みるのもいいかもしれないね」と話していました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1