2025年8月の運勢｜四柱推命「12月生まれ」（生年月日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「12月生まれ」（生年月日：12月7日～1月4日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。8月は、頑張ってきたことの成果を楽しむようなタイミング。これまでの疲れを癒やしながら、再びエネルギーを蓄えていくことを意識しましょう。趣味など、これまで後回しにしていたことに取り組むことで、自分の魂に栄養を与えることも大切になります。久々の友人との再会、読書、映画鑑賞、食事会など、ゆったりした時間のなかで、自分を見つめ直す機会を得られそうです。恋愛運は良好で、あなたの魅力がナチュラルに輝くタイミングです。知的な会話を楽しむことで、共通の趣味などを通じて関係性が深まる場面も出てくるでしょう。また、パートナーがいる方も、将来の目標などのビジョンを共有することで、お互いの信頼が高まるかもしれません。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。