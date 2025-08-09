俳優の松下洸平がこのほど、日本テレビ系スペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋』(9月放送)のクランクインを迎えた。

松下が演じるのは、学校医として小学校に赴任してきた小児科医の牧野。文句ばかりで口も態度も大きい問題ドクターだが、しかし鋭い観察眼で子どもの小さなサインも見逃さず、救っていく。今作では、牧野が中学校、そして病院の子どもたちと向き合う。

中学校という新しい環境に馴染めずにいた藤野一希は、父親が突然新しい母と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた。一方、心臓病の手術を無事に終えた冴島直明は2年生に進級し、「牧野先生みたいなお医者さんになる」と語るが、新たな不安も抱え…。そんな中、病院にいる牧野のもとに、病気が再発し、生きる意味を見出せなくなった少女がやってくる。

クランクインは、牧野が勤める病院の小児科にやってきたある少女に向き合うシーン。松下は「最初は少し不安もあったのですが、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう『完全牧野』です!」と笑顔を見せた。

■松下洸平 コメント

最初のシーンでは「牧野先生ってどんな喋り方だったっけ」と少し不安もあったのですが、衣装を着て実際にお芝居してみると、「ああ、こんな感じだったなあ」とどんどん思い出してきて、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう「完全牧野」です(笑)! クランクインして改めて感じたことなのですが、子どもたちのセリフ覚えが本当にパーフェクトで、「連ドラの時もそうだったなあ」と思い出しました。僕も子どもたちに負けないように、出演者の皆さん、スタッフの皆さんとこの『放課後カルテ2025秋』をしっかり作っていきますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください!

【編集部MEMO】

原作の日生マユ氏は「続編の決定とてもうれしいです! ドラマ最終回の世界から少しあとの、中学生になった子ども達と、病院に戻った牧野先生の物語です。原作のエピソードに加えて、オリジナルキャラクターによるエピソードも展開します。成長した子ども達と牧野先生の活躍をぜひお楽しみください！」とコメントしている。

