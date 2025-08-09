東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40～24:35)。同作で松竹梅トリオの親友として、軽妙な掛け合いを見せ、プライベートでも20年来の親交がある梅沢富美男と研ナオコが、今回が初共演という浅丘ルリ子の印象や、芸能界の変化について語った。

  • 梅沢富美男、研ナオコ、浅丘ルリ子　(C)東海テレビ

浅丘ルリ子との共演に喜び

――松子という役にあたり、研さんを参考にされた部分はありますか?

梅沢：研さんは、誰に対しても同じ目線で、分け隔てなく接するあたたかさや根っからの優しさがある。 そこを、今回の松子さんの役づくりの中に取り入れたね。やっぱり、研さん自身が若い頃からすごく苦労してきたからこそ、そういう人間的な深みがあると思う。たしか、段ボールの上で歌っていたこともあったって…

研：歌っていたこともありましたよ。一気に売れたわけじゃないですから。私、偉そうにしている人って本当に大嫌いなんですよ(笑)。現場で毎日、体を張って働いているスタッフの方たちには、きちんと挨拶をします。だって、現場を支えているのはそういう一生懸命な人たちでしょう? 私は、必死で支えてくれている人たちが大好きなんです。

――お二人とも今回が初共演という浅丘ルリ子さんの印象は?

梅沢：スクリーンで見ていた大女優と同じ場所で仕事をできるなんてめったにない。僕のそばにいるなんて夢のよう。

研：私もルリ子さんは映画でしかお見かけしたことがなかった。共演できて感無量です。

「しっかりと叱れる人は少なくなってきた」

――そんな、芸能界を駆け抜けてきたお二人から見て、最近、生きづらさを感じたことは?

梅沢：生きづらさというか……ずいぶん芸能界も変わったなと思いますね。

研：だいぶ変わりましたよね。

梅沢：芸能界でも、しっかりと叱れる人は少なくなってきた。若い世代が叱られることに慣れていないことや、「世代交代」で片付けるのは少し違うと思う。時代ごとに在り方や言い方は変わっても、人から教わる こと、人に教えることは、昭和であろうと、平成であろうと、令和であろうと、本質は変わらない。大切なことは、長い時間をかけて培ったものを、次の世代へきちんと伝えることだから。

“浅草ラスボスおばあちゃん”も人情劇がテーマで、根底には「困っている人がいれば助けてあげたい」と いう思いがある。人が間違っていればきちんと伝える、温かさと厳しさのバランスを大切にしようという思いで、この作品と向き合っています。

【編集部MEMO】第6話ストーリー
終活を始めた水谷竹子(浅丘ルリ子)は、日向松子(梅沢富美男)、土井梅子(研ナオコ)と一緒にバーの大掃除をしていた。すると、ほこりをかぶった古い灯ろうを見つける。それは若き日の竹子と、突然姿を消してしまったかつての恋人、売れない舞台役者の雷門大澤こと大澤克彦(近藤頌利)との思い出の品だった。今も未練がある様子の竹子のため、松子は区職員の森野礼(堀田茜)や動画クリエイターの花村すみれ(朝日奈央)ら、シェアハウスのメンバーと共に、大澤を探し出すことに。しかし、誰も知らなかった大澤の正体がわかり…。

梅沢富美男、芸能界で一番印象に残っている人を聞かれたら?　「迷わず…」
梅沢富美男、芸能界の変化を語る「しっかりと叱れる人は少なくなってきた」
『ほん怖』“最恐選挙” 石原さとみ、小栗旬、上野樹里、岡田将生、佐藤健、綾瀬はるかの主演作選出
松下洸平「もう完全牧野です!」『放課後カルテ2025秋』クランクイン
池松壮亮＆仲野太賀、『豊臣兄弟！』撮入前に戦争ドラマで共演「大きなものがまた積み上がった」
仲野太賀、父・中野英雄との親子共演に喜び「不思議な感覚に」 撮影前日に初の2人飲み
ザ・たっち、『風、薫る』で朝ドラ初出演「ちょっと！ちょっとちょっと！！ビックリです」
つぶやきシロー、11年ぶり朝ドラ出演　来春『風、薫る』で主人公の幼なじみの父役
水野美紀、来春朝ドラ『風、薫る』で見上愛演じる主人公の母役「とれもうれしい」
令和の今、高校教師とホストの恋愛になぜ“禁断”を感じるのか…『愛の、がっこう。』が見せた“最悪”への巧みな展開
伊藤あさひ、女性用風俗のセラピスト役「想像したことのなかった世界を体験」
宇佐卓真×平野宏周『被写界深度』地上波フジで放送　台湾でポップアップストア開催
関連画像をもっと見る