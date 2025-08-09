梅沢富美男、芸能界の変化を語る「しっかりと叱れる人は少なくなってきた」

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40～24:35)。同作で松竹梅トリオの親友として、軽妙な掛け合いを見せ、プライベートでも20年来の親交がある梅沢富美男と研ナオコが、今回が初共演という浅丘ルリ子の印象や、芸能界の変化について語った。

浅丘ルリ子との共演に喜び

――松子という役にあたり、研さんを参考にされた部分はありますか?

梅沢：研さんは、誰に対しても同じ目線で、分け隔てなく接するあたたかさや根っからの優しさがある。 そこを、今回の松子さんの役づくりの中に取り入れたね。やっぱり、研さん自身が若い頃からすごく苦労してきたからこそ、そういう人間的な深みがあると思う。たしか、段ボールの上で歌っていたこともあったって…

研：歌っていたこともありましたよ。一気に売れたわけじゃないですから。私、偉そうにしている人って本当に大嫌いなんですよ(笑)。現場で毎日、体を張って働いているスタッフの方たちには、きちんと挨拶をします。だって、現場を支えているのはそういう一生懸命な人たちでしょう? 私は、必死で支えてくれている人たちが大好きなんです。

――お二人とも今回が初共演という浅丘ルリ子さんの印象は?

梅沢：スクリーンで見ていた大女優と同じ場所で仕事をできるなんてめったにない。僕のそばにいるなんて夢のよう。

研：私もルリ子さんは映画でしかお見かけしたことがなかった。共演できて感無量です。

「しっかりと叱れる人は少なくなってきた」

――そんな、芸能界を駆け抜けてきたお二人から見て、最近、生きづらさを感じたことは?

梅沢：生きづらさというか……ずいぶん芸能界も変わったなと思いますね。

研：だいぶ変わりましたよね。

梅沢：芸能界でも、しっかりと叱れる人は少なくなってきた。若い世代が叱られることに慣れていないことや、「世代交代」で片付けるのは少し違うと思う。時代ごとに在り方や言い方は変わっても、人から教わる こと、人に教えることは、昭和であろうと、平成であろうと、令和であろうと、本質は変わらない。大切なことは、長い時間をかけて培ったものを、次の世代へきちんと伝えることだから。

“浅草ラスボスおばあちゃん”も人情劇がテーマで、根底には「困っている人がいれば助けてあげたい」と いう思いがある。人が間違っていればきちんと伝える、温かさと厳しさのバランスを大切にしようという思いで、この作品と向き合っています。