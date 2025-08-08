昨年2クール連続で連続ドラマの主演を務め、今年4月期にも連続ドラマで主演するなど、快進撃を続けている松本若菜。映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』(8月8日公開)では、スカーレット・ヨハンソン演じる主人公ゾーラ・ベネットの吹替を担当した。松本にインタビューし、本作参加の心境や自身の歩みについて話を聞いた。

巨匠スティーヴン・スピルバーグによって誕生した『ジュラシック』シリーズの新章となる本作は、シリーズ初の女性主人公で、秘密工作の専門家ゾーラ・ベネット役をアクション界の女王スカーレット・ヨハンソンが演じる。

ゾーラ・ベネット役で映画の吹替に初挑戦した松本は、『ジュラシック』シリーズという大作のオファーに驚いたと振り返る。

「『私!? どうして!?』って頭の処理が追いつかないぐらいびっくりしましたが、心からとてもうれしかったですし、精一杯やらせていただきたいなと、身が引き締まるような思いになりました」

大役への抜てきに「プレッシャーはもちろんありました」と吐露するも、自身も小学生の頃から見てきたシリーズということで、並々ならぬ気合で挑んだという。

「世界的な超大作で、ファンももちろん多いですし、私も小さい頃から見てきたものなので、『ジュラシック』シリーズ初の女性主演で、私もそこに参加させていただくというのは、すごく意味があることだなと思って気合が入りました」







本作は、恐竜のいる危険な世界で生き抜いていくサバイバル映画とも言えるが、松本は芸能界を生き抜いてきた秘訣について、「あまり気にしすぎないことですかね」と語る。

「素敵な俳優さんがたくさんいらっしゃる中で、その方たちと比べても仕方がない。自分にしかできない何かを認めながら、いただいた仕事をどれだけ自分の中に落とし込んでやるのか、そういうところにすごくやりがいを感じます」

そして、「30代前半までは周りが気になっていました」と明かす。

「周りの目も気になっていましたし、自分と誰かを比べることもあったし、オーディションで最後まで残ったけど落ちて、その映画を見て『悔しい』と思うことも何度もありました。でも、年齢を重ねて、いい意味で諦めがつくようになりました。変なプライドなどがそぎ落とされていくと、純粋にこの仕事が楽しいということしか残らなくて。肩の力が抜けたなと思うのはここ数年です」

32歳の時の助演女優賞受賞が「大きなターニングポイントに」

演じたゾーラ・ベネットとの共通点について、「やると決めたものはやる」という信念の強さが重なるかもしれないと語る松本だが、「昔は全然違いました」と明かす。

「新しいことに一歩踏み出すのもすごく時間がかかったし、考えれば考えるほどできないという、石橋を叩きすぎて割ってしまうタイプでしたが、『たった1回の人生だし、やってみよう』と思うようになりました」

そういった自身の変化は、年齢や経験に加え、32歳の時にヨコハマ映画祭で助演女優賞を受賞したことが大きいという。

「初めて自分のお芝居が周りに評価されたというか、初めて自分の存在が認知されたような気がして、その時に腹が決まったんです。この仕事をこのまま続けようと思えた瞬間だったので、その時から気持ちがとても楽になりましたし、さらに先に進むためにいろいろなことに挑戦する心の強さは、そのあたりで培われたのかなと思います」

それ以前は、女優を辞めようと考えたこともあったと打ち明ける。

「自分じゃなくてもいいんじゃないかと。松本若菜なんて誰も知らなかったし、ドラマに出ても自分だとわかってもらえなくて、自分のお芝居は人に残らないのかなと思った時期もありました。くじけそうな時もありましたが、踏ん張れたのは周りの人たちの支えもありましたし、タイミングよく賞をいただけたというのも、私の中では大きなターニングポイントになったと思います」

その後、一緒に仕事をしたスタッフからまた声をかけてもらうことが増え、それも自信につながったという。

「新しい出会いももちろんありますが、ご一緒したスタッフの方から、またお声がけいただくことが多くなって、“おかわり”で呼んでもらうってすごくうれしいことなんです。そういうことが32～33歳頃から増えていき、少しずつ自信がついていきました」