【2025年最新版】「夏の甲子園」都道府県強さランキング1～5位｜第107回全…

高校野球 夏の甲子園 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高校野球選手権大会が2025年（令和7年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、都道府県別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第106回大会まで時点

5位：愛知県

＜選手権大会成績＞

優勝；8回

準優勝；1回

ベスト4：11回

ベスト8；14回

合計Pt：132Pt

5位には愛知県がランクイン。中京大中京は優勝回数（7度）、勝利数（78勝）ともに大会最多を誇るなど圧倒的な存在感を放っている。

県勢初優勝は、第3回（1917年）の愛知一中（現・旭丘）。1回戦で一度は敗れたが、敗者復活戦で勝利。以降は1点差ゲームをことごとく制し、初出場初優勝を飾った。

その後は中京商（現・中京大中京）が史上唯一の夏3連覇（第17～19回、1931～33年）を果たすなど一時代を築いた。

同校、県勢ともに最後の全国制覇は、第91回（2009年）。堂林翔太、磯村嘉孝らを擁し、決勝戦では日本文理（新潟）との大激戦を制した。

その他にも、東邦は第59回（1977年）に準優勝を経験。“バンビ君”の愛称で知られた1年生エース・坂本佳一が、大会を通じて躍動。東洋大姫路（兵庫）との決勝戦でも延長10回の熱戦を繰り広げたが、惜しくも涙を呑んだ。

また、愛知商、名古屋電気（現・愛工大名電）、豊田大谷もベスト4入りを果たしている。

主な高校

中京大中京、東邦、享栄、愛知商、愛工大名電ほか

4位：兵庫県

＜選手権大会成績＞

優勝；7回

準優勝；3回

ベスト4：11回

ベスト8；17回

合計Pt：135Pt

聖地甲子園のお膝元、兵庫県が4位に入った。数多くの強豪校を抱え、優勝回数7回は、すべて異なる代表校が達成している。

県勢初めての栄冠は、第5回（1919年）の神戸一中（現・神戸）。戦いを追うごとに力をつけ、初出場初優勝を飾った。

第9回（1923年）には、甲陽中（現・甲陽学院）が同じく初めての挑戦で頂点に駆け上がった。

兵庫県勢最多勝を誇るのは、報徳学園。出場15回で28勝を挙げており、金村義明を擁した第63回（1981年）は、決勝戦で京都商（京都）との近畿勢対決を制し、夏唯一の優勝を果たしている。

激戦区として知られる兵庫県。しかし近年の成績を見ると、上位進出は果たすも優勝争いには絡めておらず、最後の全国制覇は第75回（1993年）の育英まで遡る。

主な高校

報徳学園、育英、滝川、神港橘、明石、甲陽学院、東洋大姫路ほか

3位：和歌山県

＜選手権大会成績＞

優勝；8回

準優勝；5回

ベスト4：10回

ベスト8；9回

合計Pt：144Pt

トップ3に名を連ねたのは、和歌山県だ。古くから全国制覇の経験を持ち、夏の甲子園優勝回数は全国2位タイ（8回）を誇る。

初優勝したのは、第7回（1921年）の旧制・和歌山中（現・桐蔭）。強力打線が4試合で計75得点と圧倒。続く第8回（1922年）も制し、史上初の夏連覇を達成した。

第61回（1979年）の箕島の戦いぶりは、いまもなお語り継がれている。名勝負と謳われる3回戦の星稜（石川）戦は1点ビハインドの延長12回、後がない2死から起死回生の同点ホームラン。

18回までもつれた大激闘をサヨナラで制すと、その後も接戦をものにし、公立校唯一となる春夏連覇を成し遂げた。

県勢最多の優勝回数を誇るのは、智弁和歌山だ。第79回（1997年）に初優勝を飾ると、第82回（2000年）も制覇。そして第103回（2021年）、決勝戦で智弁学園（奈良）との兄弟校対決が実現。9-2で軍配を上げた。

また、和歌山中（現・桐蔭）、海草中（現・向陽）も2度優勝を果たしている。

主な高校

智弁和歌山、桐蔭、海南、向陽、箕島、市和歌山、和歌山東ほか

2位：東京都

＜選手権大会成績＞

優勝；7回

準優勝：4回

ベスト4：11回

ベスト8；29回

合計Pt：152Pt

2位となったのは、東西で2つの出場枠を有する東京都。勝利数では47都道府県最多の数字（182勝）を誇っている。

第2回（1916年）、慶応（神奈川）の前身・慶応普通部が全国制覇。以降は長らく優勝から遠ざかったが、第58回（1976年）に桜美林が快進撃。決勝戦では“東京・大阪決戦”を制して夏初出場初優勝を飾った。

東東京で複数回の優勝経験があるのは、第71回（1989年）と第77回（1995年）を制した帝京。第71回は絶対的エース・吉岡雄二を擁し、全5試合でわずか1失点。圧倒的な投手力で頂点に立った。

西東京では、日大三が第83回（2001年）、第93回（2011年）で夏の王者に。今年も西東京大会を勝ち抜き、同校20回目となる甲子園出場を決めている。

また、第88回（2006年）、“ハンカチ王子”の愛称で話題となった早稲田実のエース・斎藤佑樹がチームを牽引。駒大苫小牧（南北海道）との決勝戦は、田中将大との壮絶な投手戦の末に延長15回で決着つかず。再試合では大接戦を制し、夏27回目の挑戦で深紅の大優勝旗を手にした。

第106回大会では関東第一（東東京）が決勝戦まで進出。同校悲願の初優勝まであと1勝に迫ったが、同じく初優勝を狙う京都国際（京都）の前に延長タイブレークの末に敗退。惜しくも準優勝となった。

主な高校

早稲田実、日大三、帝京、国士舘、関東第一、国学院久我山、二松学舎大付ほか

1位：大阪府

＜選手権大会成績＞

優勝；14回

準優勝；5回

ベスト4：6回

ベスト8；19回

合計Pt：202Pt

圧倒的な強さを見せる大阪府が、堂々トップに立った。優勝14回は全国で断トツの数字。浪華商（現・大体大浪商）、PL学園、大阪桐蔭など時代を代表する優勝校を輩出している。

第28回（1946年）に浪華商が大阪勢初優勝を飾り、浪商高時代の第43回（1961年）も制覇。第45回（1963年）には明星、第50回（1968年）には興国が頂点に立った。

1960年代以降はPL学園が徐々に頭角を現し、70・80年代に4回夏の王者に。桑田真澄と清原和博の「KKコンビ」は、第65回（1983年）と第67回（1985年）に優勝を飾っている。

そして、現代最強校・大阪桐蔭は、第73回大会（1991年）を夏初出場で制すと、計5回優勝を経験。第94回（2012年）は藤浪晋太郎、森友哉の最強バッテリーの活躍で春夏連覇を達成。

記念すべき第100回（2018年）は根尾昂、藤原恭大らのスター選手を擁し、史上初となる2度目の春夏連覇を果たした。

決勝戦に限っては勝率10割を誇っており、大一番での勝負強さを見せつけている。また、履正社も第101回（2019年）に栄冠を掴んでいる。

主な高校

PL学園、大体大浪商、大阪桐蔭、市岡、履正社、金光大阪ほか

【了】