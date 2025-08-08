大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正遊撃手のムーキー・ベッツ内野手が深刻な打撃不振に苦しんでいる。本人のメンタルはかなり落ち込んでいるが、今月中には不調を抜け出せるというポジティブな見方もあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ベッツはキャリア最悪の不振に陥っているが、球界の多くの人々は依然として、彼が状況を好転させることができると信じている。MLBネットワークのマーク・デローサ氏は、ベッツが8月にブレイクするだろうと予想した」としつつ、「これは賭けではあるが、理にかなった賭けだと思う。ムーキーが1年を通して調子が上がらないなんてありえない。絶対にありえない」というデローサ氏のコメントを紹介。

続けて、「共同司会者のジェイク・ピービー氏も『自らを奮い立たせようとして、彼は必死に頑張っている。あとは神に頼るしかないと言っているのも聞いたよ』と努力を認めた。両名が番組を撮影してから数時間後、ベッツはついにこの不振から抜け出す明るい兆しを見せた」と記している。

ベッツは打率2割台前半に沈んでいるが、日本時間6日のセントルイス・カージナルス戦で3安打、翌7日の同カードでも1安打を放った。次戦以降もヒットを重ねて復調していくことはできるだろうか。

