注目の2年生サウスポー、九州のスピードスターなどが登場！　大会5日目の…

高校野球 夏の甲子園 最新情報

第107回全国高等学校野球選手権大会が開幕し、地方大会を勝ち抜いた全49代表校が全国の頂点を目指して激突する。本日の大会5日目は4試合が予定されている。ここでは、大会5日目に出場する注目選手を紹介する。

高部陸（聖隷クリストファー）

聖隷クリストファー（静岡）を甲子園初出場に導いたのが、2年生左腕の高部陸だ。

今夏の静岡大会では、30イニングを投げてわずか3失点と抜群の安定感を見せた。与四死球も5つと、制球力の高い好投手だ。

準決勝の藤枝明誠戦では、リリーフ登板で6者連続三振をマーク。決勝では夏26回の甲子園出場を誇る名門・静岡をわずか被安打4に抑え、1失点完投勝利を果たした。

甲子園初戦の相手は、茨城代表の明秀日立。チーム打率.353の打線に、どのような投球を見せるか注目だ。

奥駿仁（西日本短大付）

2年連続で夏の甲子園出場を果たした西日本短大付（福岡）。打線のリードオフマンを務めるのは、奥駿仁（3年）だ。

昨夏の甲子園では、2年生ながらも「1番・中堅」として全3試合に出場。打率.308（13打数4安打）、2打点、2盗塁の活躍でベスト8進出に貢献した。

今春の選抜でもチームはベスト8に進出し、奥は打率.333（12打数4安打）、1打点をマーク。準々決勝の横浜（神奈川）戦では剛腕・織田翔希から2安打を放った。

今夏の福岡大会でも活躍し、全6試合の出場で打率.455（22打数10安打）、3打点、4盗塁を記録。九州のスピードスターが、今夏の甲子園でも塁上を駆け回る姿に期待だ。

奥を擁する西日本短大付は、第1試合で弘前学院聖愛（青森）と対戦する。

花嶋大和（市立船橋）

劇的な逆転劇で、甲子園出場を決めた市立船橋（千葉）。その中でも注目の選手が、捕手の花嶋大和（3年）だ。

花嶋は、1年時からレギュラーとして活躍していた好打者。今夏の千葉大会では、全7試合の出場で打率.476（21打数10安打）、1本塁打、11打点の成績を残した。

決勝では顔面に死球を受けるアクシデントに見舞われたが、延長10回に2点適時二塁打をマークするなど、気迫あふれる選手だ。

その実力と気迫で、甲子園でも打線を牽引したいところだ。市立船橋は第4試合で、大分代表の明豊と対戦する。

芹川丈治（弘前学院聖愛）

弘前学院聖愛（青森）の注目選手が、左腕の芹川丈治だ

昨夏は長身右腕・吹田志道（現：巨人）とともにチームを押し上げ、決勝では青森山田と対戦。芹川はこの試合でリリーフ登板したが、弘前学院聖愛は3-4の逆転負けで甲子園出場を逃した。

新チームとなって迎えた秋季青森大会準決勝では、再び青森山田と対戦した。しかし、芹川は8回4失点で完投するも、2-4で敗戦。今春の青森大会準決勝でも三たび青森山田との対決となったが、芹川は5回4失点で降板し、0-4でまたしても敗れた。

そして迎えた今夏の青森大会準決勝で、再び青森山田と相まみえた。弘前学院聖愛は序盤から中盤にかけて得点し、芹川は9回2失点で完投。4度目の正直で、見事に因縁の相手に勝利した。

決勝の八戸学院光星との試合で、芹川は6回1/3を投げて3失点で降板。それでも、弘前学院聖愛は最終回に試合をひっくり返し、6-5で勝利して夏の切符を掴んだ。

粘り強いチームのエース左腕・芹川が、甲子園でどのような投球を見せるのか注目だ。

【了】