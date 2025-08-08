2025年8月の運勢｜四柱推命「11月生まれ」（生年月日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「11月生まれ」（生年月日：11月7日～12月6日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。新しい人脈との関わりを通じて、新たな刺激やアイデアを得られる月です。特に、会話や食事の場面から生まれるご縁でラッキーが生じやすい時期。友人や仕事仲間との何気ない交流を通じて、あなたにとって必要な情報が舞い込んだり、インスピレーションのきっかけになったりするかもしれません。今月は想像力が働きやすいため将来のビジョンがより明確になり、自然と進むべき方向が具体的に見えてきそう。仕事や趣味において、これまでつながらなかったピースがピタッとはまるような感覚が訪れるかもしれません。恋愛面では、ちょっとしたモテ期が到来中。友人関係から恋に発展するケースや、食事の場での偶然の出会いからの発展もあるかもしれません。パートナーのいる方は、普段行かないようなレストランでの食事や、軽めの旅行を通じて、非日常の時間を楽しむことで関係がさらに深まるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。