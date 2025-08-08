2025年8月の運勢｜四柱推命「10月生まれ」（生年月日：10月8日～11月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「10月生まれ」（生年月日：10月8日～11月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。仕事に対する意欲が高まりそうな月です。どんどんアイデアが湧いてくるため、今までの流れを一旦終了し、新たな分野に手を広げたくなるような衝動も湧いてきそうです。もし、これまで後回しにしていたアイデアがあれば再び着手するのも吉。今月は、ひらめきと実行力のバランスが良く、新しい企画や改善案が周りから受け入れやすそうです。ただし、すぐに結果を求めようとすると空回りしてしまう可能性があります。強引に思われてしまうこともあるため、押し付けるのではなく、あくまで提案する意識も大切になりそうです。恋愛では、相手に対して真っ直ぐな気持ちを伝えることで、良い流れを引き寄せることもできそう。新しい出会いの兆しもあるため、シングルの方にとってはチャンスのある月。安心感のあるお相手の発見へとつながるかもしれません。交際中の方は、映画鑑賞やデートなどを通じて2人の時間を大切にすることで、将来への安心感を深めるのに良い月です。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。