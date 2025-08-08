有吉「素晴らしい作品ばかりですけど…」今年の「金曜ロードショー」でどうしても観たかった“ジブリ作品”とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月3日（日）の放送は、アシスタントにデンジャラス・安田和博を迎えてお送りしました。

◆有吉が夏休みに観たいジブリ作品は？

夏休みになると、「金曜ロードショー」（日本テレビ系）ではスタジオジブリの名作アニメーション作品を連続で放送するのが毎年恒例となっており、今年は8月15日（金）に「火垂るの墓」、8月22日（金）に「崖の上のポニョ」、8月29日（金）に「もののけ姫」が放送されます。

有吉は、このシリーズを楽しみにしていたようで、「ちょっと私、日テレの上層部の方に『（今年放送する作品を）教えてください!!』とお願いして情報を集めていたので、（事前に）聞いていました」と告白。今回のラインナップを聞いて「全部めちゃめちゃいい。『崖の上のポニョ』なんて、あなた（安田）と観に行ったぐらい好きですから」と評価します。

しかし、「素晴らしい作品ばかりですけど……私は『となりのトトロ』（以下：トトロ）を待っていたんです……」と本音を吐露。そして、どうしても「トトロ」が観たかった有吉は、「上層部に聞いて『トトロ』が放送されないのは事前に知っていましたので、先日……ついにDVDを買いました。20％オフでケースがめっちゃ色あせていました（笑）」と明かしていました。

