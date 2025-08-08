2025年8月の運勢｜四柱推命「9月生まれ」（生年月日：9月7日～10月7日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「9月生まれ」（生年月日：9月7日～10月7日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。今月はとくに仕事運が活性化し、数字やスケジュール管理、チーム内の調整など、実務面での活躍できる場面が増えるでしょう。周囲からの評価も自然と高まり、目に見える成果が得られやすい月になりそうです。金運も安定感がありますが、出ていく金額も大きそうな予感。無駄遣いを控えつつ、堅実な買い物や投資、将来を見据えた貯蓄などを意識しましょう。長期的な視点での資産形成や、自分の学ぶべき方向性を定めるには適した月になりそうです。恋愛運も上々で、信頼できるお相手との交流に恵まれる予感。すでにパートナーがいる方は、忙しいなかでも思いやりの気持ちを忘れずにいれば、自然と絆が深まっていきます。出会いを求める方は、紹介やマッチングサービスから真剣な関係に発展する兆しも。焦らず一歩ずつ、信頼を積み重ねる姿勢が鍵となります。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。