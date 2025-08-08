レトロリロン涼音「自分が欲しい情報じゃないものもいっぱい入ってきて…」新曲「ラストハンチ」制作裏話を語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。8月2日（土）の放送は、4人組ポップスバンド・レトロリロンの涼音（すずね/Vo＆Ag）さんとmiri（ミリ/Key）さんが登場！ 8月6日（水）にリリースされたメジャーセカンドシングル「ラストハンチ」について語ってくれました。

◆遠山も絶賛！新曲「ラストハンチ」

潮：レトロリロンは、2020年6月にシンガーソングライターとして活動していた涼音さんを中心に結成された4ピースバンドです。今年は1月にリリースしたサードEP『アナザーダイバーシティ』を携えて、全国7都市9公演のワンマンツアーをおこない、4月6日（日）のツアーファイナル公演でメジャーデビューを宣言。そして、5月7日（水）にメジャーデビューシングル「UNITY」をリリースされました。

遠山：そして、8月6日（水）にメジャーセカンドシングル「ラストハンチ」をリリースということで、おめでとうございます！

涼音＆miri：ありがとうございます！

遠山：僕はレトロリロンの新曲が出るたびに聴かせていただいていますが、今回の曲も涼音さんのドキュメントというか、日々思っていることがたくさん詰まっているなって感じましたけど、それは間違いない？

涼音：間違いないです。

遠山：特に……やっぱり今はSNSを触れない日はないし、いろんな角度から（情報が）やってくるし、戸惑いばかりで“自分の意見って何だろう？”と感じている方が世代を問わずたくさんいると思っていて。そんな人にこそ“この曲を聴いてほしい！”と……僕が作ったわけではないんですけど（笑）。それをまず思いました。

涼音：ありがとうございます。僕もSNSを見ない日はないですし、仕事として必要なツールでもあるので、切っても切れないというか。でも、不意な角度から自分が欲しい情報じゃないものもいっぱい入ってきて、それによって傷ついたり、一喜一憂することが（多くなってきた）。

情報が増えすぎて“結局、自分って何だったんだろう……？”みたいな。SNSでの自分と生きている自分との乖離っていうのも人それぞれあると思いますし、なんとなく、そういうモヤモヤみたいなものが僕のなかでフワッと大きくあったので、それを言語化してみようかなっていうところからスタートしました。

遠山：音も相変わらずめちゃくちゃカッコ良くて。2番の後ろのほうで鳴っているmiriさんの鍵盤もめちゃくちゃカッコいいですよね。

miri：ありがとうございます。2番で使っているシンセサイダーの音とかは、アレンジ中にポンって弾いた音を「それいいね！」って涼音が言ってくれて採用された音だったりして、そういうノリ感も大事に作っています。

