2025年8月の運勢｜四柱推命「8月生まれ」（生年月日：8月7日～9月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「8月生まれ」（生年月日：8月7日～9月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。人との関わりが増え、にぎやかな運気の流れとなる1ヵ月です。仕事では打ち合わせが増えたり、企画の話が舞い込んできたり、新たな人脈が広がったりと、行動力が求められる月になりそう。特にSNSを運用している人、副業をしている人、広報関連の仕事に関わっている人には、追い風となるような運が期待できます。金運上昇中。新しいチャレンジに踏み出すにはとても良い時期。自分のやりたいことを達成するために、積極的な行動が運を導きます。恋愛面では、魅力が自然とあふれ出るとき。いわゆるモテ期です。シングルの方もパートナーがいる方もモテ運が高まる一方で、刺激的な誘惑が増えてしまいそう。既婚者などとの複雑な関係に巻き込まれやすい、危険な香りがする時期でもあります。浮かれてしまうような場面もあるかもしれませんが、心の芯をしっかり持ち、自分にとって本当に大切なご縁を見極める目を養いましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。