Mrs. GREEN APPLE若井滉斗 ディズニー映画『アラジン』が大好き!?「“自分はアラジンなんじゃないか？”って一時期錯覚していましたから」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月4日（月）の放送では、東京ディズニーリゾート®夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のために書き下ろしたテーマソングで新曲の『Carrying Happiness』にまつわる授業（放送）をお届けしました。先日、ディズニーランドとシーにインしてきました！ ミセス先生との出会いは大森先生が（TBSの音楽特番「音楽の日2023」で映画「アラジン」の楽曲）「A Whole New World」を（上白石萌音さんと）歌っていて、それにディズニーファンである私は感動し、いつかミセスとディズニーがコラボしたら最強だなと願っていたらまさか叶いました！ベイマックスも100発100中で「Carrying Happiness」に当たりました！「Carrying Happiness」がかかるとみんなも楽しそうにジャンプしたり、歌っているみんなの姿を見るのも幸せな気持ちになります！ たくさんのHappinessを届けてくださり、ありがとうございます！（28歳）大森：嬉しいね！ ディズニーファンの方にも（届いている）ね。藤澤：あのときの「A Whole New World」！

— 音楽の日 (@TBS_ONGAKUNOHI) July 15, 2023大森：もう、何年前？藤澤：2年前……になるね！大森：そうなのか！「NOAH（ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”）」の年だったな、たしか！ディズニーとはゆかりがあり、今までもいろいろと歌わせていただきました！ この前も「星に願いを」（ピノキオ）を歌わせていただいたりとか、去年も「輝く未来」（塔の上のラプンツェル）を歌わせていただいたりとか……。若井：もう、王子様じゃないですか～！大森：え？ いまさらですか？藤澤：そっちできたか～！若井：調子乗ってる？大森：“ディズニーとコラボ”とかじゃなく、じゃないですか？若井：なにがですか？大森：出会ったときから！若井：いやいや、出会った時はめちゃくちゃ怖かったですよ（笑）？大森・藤澤：（笑）。若井：王子様とは正反対というか！大森：はぁ？ だれがヴィランや！ ……いや、でもありがとうございます！ 若井さん、どうでしたか？若井：ど、どうでしたか（笑）？ でもたしかに、僕「アラジン」のビデオを持ってて、めちゃくちゃ観てましたからね！ セリフを覚えるくらい！大森・藤澤：お～！若井「ジャスミンッ……！」って（モノマネをしながら）。藤澤：名前呼んだだけやん（笑）。若井：自分はアラジンなんじゃないか、って一時期錯覚してましたから！大森：あっ……違いますよ？若井：言うなよ（笑）！ いや、子どもの頃よ？ 純粋な頃よ？大森：ぜんぜんアラジンじゃない！若井：ジーニーも大好きで！「ジーニーさんでぇ～す！」（モノマネをしながら）。大森：わかりました、わかりました。藤澤：劇団四季も観に行きましたね（笑）。大森：大好きです！ でも、本当にこうやって届いてて嬉しいです！ ありがとうございます!!番組では他にも、NHK連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージがおこなわれるNHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 ～あなたに贈ろう 希望の歌～」（8月9日（土）19:30～20:55、22:00～22:50）や、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info