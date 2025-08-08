初めての空の旅だと、「子どもと一緒の空港って大変そう……」と心配するママやパパもいるかもしれませんね。でも羽田空港なら、子連れ・家族旅行にやさしい施設やサービスがいっぱい。飛行機の待ち時間を楽しく過ごせるスポットや、子連れにうれしいサービスを紹介します。

◆子どもが搭乗前に遊べるキッズスペースが充実

小さな子連れ旅行でうれしいのが、各ターミナルに設置されているキッズスペース。特に国際線利用など、長時間フライト前は体力を発散させておきたいですよね。搭乗前にたっぷり遊べば、機内で寝てくれるかもしれません（参考：キッズスペース | 羽田空港旅客ターミナル）。

・第1ターミナル：2階一般エリア（誰でも利用可）と、制限エリア（搭乗者専用）の北・南に各1カ所ずつ

・第2ターミナル：2階一般エリア（誰でも利用可）と、制限エリア（搭乗者専用）の北・バス出発ラウンジ・国際線（いずれも搭乗者専用）に各1カ所ずつ

・第3ターミナル：3階制限エリア（搭乗者専用）の北・南に各1カ所

◆赤ちゃん連れの味方、ベビールームが本当に便利

赤ちゃん連れの旅行に便利なベビールームも各ターミナルに複数あります。羽田空港は、イギリスの調査会社SKYTRAX社が発表するランキングの中の「World's Cleanest Airport」（世界で最も清潔な空港）で2025年も1位を獲得。

10年連続で世界一きれいな空港に選ばれているだけあって、ベビールームも清潔で使い勝手も◎（参考：ベビールーム | 羽田空港旅客ターミナル）。

おむつ替え台や授乳ブースのほか、70℃以上の調乳用温水設備、電子レンジなどがあり、ミルクづくりや離乳食の温めも簡単。キッズトイレもあるので、トイレトレーニング中の兄姉がいるファミリーも安心です。

一部のベビールームにはおむつやおしりふきの自販機もあります。また、空港内のドラッグストアでは、おむつ（一部のサイズ）、おしりふき、粉ミルクを売っているので忘れたときに助かります。

ちなみに、各ターミナルの案内カウンターや航空会社のチェックインカウンターではベビーカー貸し出しのサービスもあります。

◆子連れで楽しめるスポットもいろいろ

こうした子連れ向けの施設以外にも、羽田空港内には子連れで楽しめるスポットがたくさんあります。

◇第3ターミナルの「TOKYO POP TOWN」で遊ぶ！

国際線を使うなら、ぜひ立ち寄りたいのが、第3ターミナル5階の「TOKYO POP TOWN」。全長50mのスロットカーレーシングコースや人気キャラクターのショップがあり、子どもたちが夢中に。プラネタリウムカフェもあり、フライト前に特別な体験が可能。国内線利用でも、時間があれば足を運んでみては。

◇スタンプ集めで盛り上がろう

羽田空港の各ターミナルには、記念スタンプが置いてあります。案内カウンターで押すことができ、ターミナルごとにデザインが違うのも楽しいポイント。空港での待ち時間が、スタンプ集めの楽しいひとときに変わります。

◇展望デッキで飛行機を眺めよう

飛行機が好きなお子さんがいるなら、ぜひ展望デッキへ。目の前で離着陸する飛行機の迫力は圧巻！ 子どもだけでなく、大人も思わず夢中になってしまいます。

・第1ターミナル：階段でのぼれる屋上階の「ガリバーズデッキ」は360度のパノラマビュー！

・第2ターミナル：屋内展望施設「FLIGHT DECK TOKYO（フライトデッキトーキョー）」もあり

・第3ターミナル：24時間開放。海外エアラインの機体を見るチャンスも！

◇レストランやカフェでゆっくり

空港内のレストランのほとんどが、基本的に子連れウェルカム。キッズメニュー、ベビーカー入店OK、子ども用食器の貸し出し、キッズエプロンの配布などのサービスを実施している店舗が多くあります（参考：レストラン ベビー＆キッズ サービス一覧）。

例えば、第2ターミナルの「エアポートグリル＆バール」は飛行機を見ながら食事ができる人気店。飛行機型の容器に入ったお子さまメニューもあります。

羽田空港での時間も、家族旅行の大切な思い出の一部。子どもたちのワクワクした顔を見ながら、楽しい空の旅をスタートさせてくださいね。

◇古屋 江美子プロフィール

子連れ旅行やおでかけ、アウトドア、習い事、受験などをテーマにウェブ媒体を中心に執筆。子ども向け雑誌や新聞への取材協力・監修も多数。これまでに訪れた国は海外50カ国以上、子連れでは10カ国以上。All About 旅行ガイド。

文＝古屋 江美子（ライター）