大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ西地区で首位を保っているが、2位のサンディエゴ・パドレスの追い上げを受けている。パドレスはトレード期限までに積極的な補強を行い、ドジャースを追い抜くための戦力を整えた。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のナイマ・リヤス記者が言及した。

パドレスはトレード期限までにオークランド・アスレチックスから最速102マイル（約164.1キロ）の剛速球を持つ26歳のメーソン・ミラー投手を獲得した。ミラーは会見で「ドジャースをあまり好きではないと言われた。こんなにライバル関係が激しいのは初めてだ」と明かしている。

ミラーはメジャー屈指の球の伸びと闘志あふれる投球スタイルが持ち味で、パドレスは数字以上の意味で彼を迎え入れた。プレーオフを彷彿とさせるドジャース戦の空気感の中で、彼のような存在がどれほど重要かは言うまでもないだろう。

パドレスの積極的な補強についてリヤス氏は「パドレスがトレード期限にミラーを獲得したのは、単にブルペンを強化するためだけではない。ナ・リーグが混戦状態にあり、ドジャースが脆弱な今、A.J.プレラーGMは優勝の意志をはっきりと表明した」と言及した。

