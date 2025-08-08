2025年8月の運勢｜四柱推命「7月生まれ」（生年月日：7月7日～8月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「7月生まれ」（生年月日：7月7日～8月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。あれこれと考えてしまう場面が多く、思考が内面に向かいやすい月です。仕事でも人間関係でも、「このままでいいのかな」と自問自答しまうような場面が増えそう。ただし、その葛藤が今後の成長につながる重要な要素になってきます。さまざまな人との交流から、来年以降を見据えた戦略や方向性についてのヒントが舞い込んでくる可能性があります。ときには、目上の人やスポンサーからの指摘やアドバイスが厳しく感じられるかもしれませんが、感情的に受け止めず、前向きに受け取る姿勢が道を開きます。恋愛面では、出会いを求める方にとってチャンスが増える時期。外の世界に目を向けることで、素敵なご縁をキャッチできそうです。パートナーがいる方は、誘惑が増えるときなので、慎重な行動が求められるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。