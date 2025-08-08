2025年8月の運勢｜四柱推命「6月生まれ」（生年月日：6月5日～7月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「6月生まれ」（生年月日：6月5日～7月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。今月は頭が冴えるタイミング。集中力が高まる月になりそうです。読書や研究、新しい学びには最適なタイミング。仕事や勉強の場で実力を発揮できるだけでなく、自分の価値観や世界観を広げてくれるような発見があるかもしれません。頭の回転が速くなるため、周囲からはちょっとついていけないと思われてしまうことも。そんなときに限って、「なぜこんなことも分からないのか」と相手の言動に対してつい厳しい視点を持ってしまう場面が出てきてしまうかもしれません。無自覚に相手を見下してしまうと、せっかくの良縁を遠ざけてしまう可能性もあるので、注意してください。恋愛では、知的な会話や深い対話を通して、信頼関係を育みやすい時期です。特にパートナーがいる方は、心を開いて話すことでさらに絆が深まるでしょう。シングルの方も、趣味や学びを通じた出会いにチャンスあり。外に出て刺激を受けることが、良縁への第一歩につながるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。