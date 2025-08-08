2025年8月の運勢｜四柱推命「5月生まれ」（生年月日：5月5日～6月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「5月生まれ」（生年月日：5月5日～6月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。今月は多くの人と出会うことで、自己を変容させていくような月となるでしょう。新しいことを企画したり、前に進めたりすることで、あなたの存在感が増してくる場面が多くなりそうです。周りからも頼られる場面が増える一方で、スケジュールがタイトになり、日常業務に支障をきたす場面も。忙しさに飲み込まれないよう、早めに調整や整理を心がけることが大切です。忙しい月なので、困ったときは信頼できる人に相談するなど、周囲のサポートを受けることも忘れずに。ただし、そこに甘えすぎると、依存と見なされ評価を落とす要因になってしまうので、「頼りながらも自立」を意識すると良いでしょう。移動運もあるため、小旅行や新しい場所を訪れることが運気の切り替えにつながります。恋愛面では、相手に合わせる姿勢が鍵となる月。控えめな対応が相手に安心感を与え、自然と心の距離を縮めてくれそうです。パートナーがいる方も出会いを求める方も、相手の気持ちに寄り添うことを意識すると、恋愛運アップが期待できます。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。