2025年8月の運勢｜四柱推命「4月生まれ」（生年月日：4月5日～5月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「4月生まれ」（生年月日：4月5日～5月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。仕事に関して、リセットのような出来事が起こるタイミング。責任を持って新しい環境構築を頑張るような月になるかもしれません。やるべきことが多いのに、自分にはできないことが多くプレッシャーを感じる場面が増えそう。しかし、すべてを自分の力だけで実行することが難しいことが分かってくるため、チームでの分業体制を整えたり業務の効率化を目指したりするような場面も増えていきそうです。丁寧に向き合えば、信頼や実績につながる好機となりますが、うっかりミスには要注意。緊張感が続く場面ではこまめな休憩を取り、見直しを忘れないようにしましょう。また、金運面では、散財の暗示が出ているため、買い物には注意が必要です。恋愛面では、出会いのチャンスに恵まれやすい時期。人からの紹介や偶然の再会など、さまざまな可能性が広がっています。ただし、勢いに任せて突っ走ると、後悔する流れが待っています。背伸びせず、自然体で関わることが大切です。パートナーがいる方は、金銭的な出費が増えやすい暗示が出ていますので、ある程度の覚悟は必要かもしれません。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。