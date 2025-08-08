阪神タイガース・伊原陵人を抹消…7日の中日戦でバースデー登板も4回5失点…

プロ野球 最新情報
8日のプロ野球公示で、阪神タイガースは伊原陵人投手を抹消した。
7日に敵地・バンテリンドーム ナゴヤで行われた中日ドラゴンズ戦で、25歳の誕生日に登板したが、4回5失点で降板。
今季5敗目を喫し、3試合連続の敗戦投手となった。
前半戦は安定した投球を見せ、5勝を挙げていただけに、疲れが心配される。
二軍で調整を行い、体調を万全にして一軍で躍動する投球を見せてほしい。
【関連記事】
【了】
プロ野球 最新情報
8日のプロ野球公示で、阪神タイガースは伊原陵人投手を抹消した。
7日に敵地・バンテリンドーム ナゴヤで行われた中日ドラゴンズ戦で、25歳の誕生日に登板したが、4回5失点で降板。
今季5敗目を喫し、3試合連続の敗戦投手となった。
前半戦は安定した投球を見せ、5勝を挙げていただけに、疲れが心配される。
二軍で調整を行い、体調を万全にして一軍で躍動する投球を見せてほしい。
【関連記事】
【了】
本記事は「ベースボールチャンネル」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。