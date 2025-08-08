阪神タイガース・伊原陵人を抹消…7日の中日戦でバースデー登板も4回5失点…

　8日のプロ野球公示で、阪神タイガースは伊原陵人投手を抹消した。

 

　7日に敵地・バンテリンドーム ナゴヤで行われた中日ドラゴンズ戦で、25歳の誕生日に登板したが、4回5失点で降板。

 

 

　今季5敗目を喫し、3試合連続の敗戦投手となった。

 

　前半戦は安定した投球を見せ、5勝を挙げていただけに、疲れが心配される。

 

　二軍で調整を行い、体調を万全にして一軍で躍動する投球を見せてほしい。

 

