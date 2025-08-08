2025年8月の運勢｜四柱推命「3月生まれ」（生年月日：3月5日～4月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「3月生まれ」（生年月日：3月5日～4月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。この8月は、コミュニケーションの幅を広げたくなるかもしれません。自分のやりたいこと、目標に向かって、新たな人脈を開拓したり、自分の意見を周囲に表明したくなったりするタイミングかもしれません。ただし伝え方を間違えると、誤解されたり、批判を受けたりする可能性もあるので、発信の方法は注意が必要です。また、今月は新しい知識やスキルを習得するにはぴったりのタイミングです。興味のある講座やセミナーに参加するなど、自己成長につながる行動が運気を押し上げてくれます。長期的な目標を見据えて、今できる準備に取り組むことが大きな成果につながります。恋愛面では、迷いが出てくるタイミング。「今の関係を続けていいのだろうか」という気持ちが生まれやすい月です。交際中の方は、一度立ち止まり、相手の良い面と課題を冷静に見つめて判断を。出会いを求める方にとっては、今は恋よりも自己磨きやスキルアップに力を入れる時期。来たるべき出会いに備えるときと捉えましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。