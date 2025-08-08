2025年8月の運勢｜四柱推命「2月生まれ」（生年月日：2月4日～3月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「2月生まれ」（生年月日：2月4日～3月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。この8月は価値観の変わりやすい時期。ちょっと変わった考え方に惹かれたり、自分自身の可能性を試してみたくなったり、そんな衝動に駆られる人も多いでしょう。現状への不満が「今の環境から抜け出したい」という気持ちに転化されやすく、思い切った行動に出てしまう可能性もあります。今月は副業や投資をやりたくなったり、リセットして再出発するような気持ちが高まったりするため、自分のなかの衝動をコントロールすることが大切なテーマです。目標が明確になってくる一方で、目の前の課題に集中できずに現状への不満が強まってしまうかもしれません。そんなときこそ気持ちの整理を優先し、一度立ち止まって物事を俯瞰して見つめ直すことが大切です。恋愛面では、出会いを求める方にとっては、思い切って一歩踏み出すには悪くない月です。ただし、勢いだけで突き進むのではなく、相手の気持ちに寄り添いながら距離を縮めることを忘れないようにしましょう。交際中の方は、相手から自己中だと思われないように、言葉や態度に気をつけましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。