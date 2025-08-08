アヤックスがボルシアMGに所属する日本代表DF板倉滉の獲得に迫っているようだ。7日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

エールディヴィジで歴代最多36度の優勝を誇る名門アヤックスは、オランダ代表DFヨレル・ハトのチェルシー移籍を受け、最終ラインの補強に向けた動きを本格化させている。板倉も獲得候補としてリストアップされており、代理人との交渉を経て、個人条件については早々と達した模様。アヤックスが提示した最初のオファーはボルシアMGに拒否されたが、その後もクラブ間での交渉が続いている。

報道によると、アヤックスとボルシアMGは板倉の移籍金に関してついに完全合意に達したとのこと。受け入れられたオファーは、1050万ユーロ（約18億円）の固定費に最大200万ユーロ（約3億円）の追加費用を加えた最大総額1250万ユーロ（約21億円）のパッケージだという。契約期間は2029年6月末までの4年間となり、1年間の延長オプションも付随するようだ。

移籍市場に精通する『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者は、板倉のアヤックス移籍は事実上完了したと指摘。現地時間8日金曜日にメディカルチェックが実施予定と伝えている。

現在28歳の板倉は川崎フロンターレとベガルタ仙台を経て、2019年1月にマンチェスター・シティへ完全移籍加入。フローニンゲンやシャルケへのレンタルを経験した後、2022年夏にボルシアMGへ完全移籍し、現在に至るまでセンターバック（CB）の主軸として活躍している。在籍3年目の昨シーズンは公式戦33試合出場4ゴール1アシストという成績を残した。

板倉との契約満了が2026年6月末に迫る中、ボルシアMGは移籍金が発生する今夏のタイミングでの売却を視野に入れており、ローランド・ヴィルクスSD（スポーツディレクター）も「もし興味深いオファーが届いた場合は、検討しなければならない」と言及。アヤックスの他にもフランクフルトやPSV、フェイエノールトからの関心が報じられていた。