NPBエンタープライズは8日、8月14日（木）開催の西武－ソフトバンク戦（ベルーナドーム）で、「侍ジャパン DAY」と題した冠協賛試合を行うことを発表した。2009年第2回WBCに日本代表として出場した、ライオンズOBの中島宏之さんによる始球式も実施される。

その他の主な実施内容（当日の観戦チケットが必要）は以下の通り。

● 侍ジャパン公式SNSアカウントフォローで抽選600名様に侍ジャパン応援ユニホームをプレゼント

※ユニホームはホームデザイン・フリーサイズです。ユニホームは袋に入っておりません

※場所：駅前広場侍ジャパン特設ブース／整理券配布開始時間13時00分～(無くなり次第終了)

抽選開始15時00分～(無くなり次第終了)

● 侍ジャパン選出経験のあるライオンズ選手直筆サイン入りグッズがあたるフォトブース

※フォトブースで撮影した写真を、ハッシュタグ付きでSNSに投稿いただいた方が対象(後日当選連絡)

※場所：駅前広場侍ジャパン特設ブース 時間：15時00分～3回裏終了まで

● 侍ジャパン特製応援うちわの配布（先着20,000名／場所：各入場ゲート）