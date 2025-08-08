2025年8月の運勢｜四柱推命「1月生まれ」（生年月日：1月5日～2月3日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年8月の運勢」（8月8日（金）～9月7日（日））。「四柱推命」で占う2025年8月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「1月生まれ」（生年月日：1月5日～2月3日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。不安定な運気が少しずつ落ち着いてくる月です。ところどころ不安定さを感じる場面もあるかもしれませんが、繊細さを活かしてクリエイティブな分野での才能が花開きやすくなるでしょう。アートや音楽、企画、デザインなど感性を活かす仕事や活動では、周囲の注目を集めやすい月になるでしょう。また、表現力が上がる月ですので、自分の魅力を周囲にアピールできるタイミングでもあります。新しいファッションを取り入れたり、髪型を変えてみたりすることで、自信が高まり、人間関係もより良い方向へと進んでいきそうです。ただし、メンタル面では葛藤が生じる暗示があります。責任感を持って頑張っているのに結果が伴わず、ついネガティブな感情が湧いてくることも。愚痴を言いたくなるかもしれませんが、周囲に対して当たりがきつくなってしまう可能性があります。発言の前には一呼吸置いて、冷静さを忘れないようにしましょう。恋愛面では、人を引き付ける魅力が高まる時期です。シングルの方も、パートナーがいる方も、意中のお相手に良い印象を残せる場面が多くなりそう。ただし、普段よりも言葉がきつくなる時期なので、思いやりのある態度と誠実なコミュニケーションが恋愛運をさらに高めてくれるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。