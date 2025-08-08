現在公開している堤真一×山田裕貴ダブル主演の映画『木の上の軍隊』の主題歌「ニヌファブシ」版特別映像が公開された。

本作の物語の舞台は1945年、激戦地となった沖縄県伊江島で、日本の敗戦を知らぬまま、ガジュマルの木の上に2年もの間潜伏し生き延びた2人の兵士の実話を元にしている。終戦から80年を迎える節目の年に、舞台を基に映画化。厳格な宮崎出身の少尉・山下を演じるのは、重厚な演技で知られる堤真一。対する沖縄出身の新兵・安慶名には、幅広い役柄をこなす山田裕貴が抜擢された。初共演ながら、極限状況下に置かれた兵士たちの心の機微や人間らしい滑稽さを、互いに補完し合うように体現している。メガホンを取ったのは、『ミラクルシティコザ』で注目された平一紘監督。自身も沖縄出身であり、脚本も手がけるなど、作品全体を沖縄の視点で紡いだ。

撮影はすべて沖縄で行われ、とりわけ伊江島に実在するガジュマルの木の上での撮影は、映像にリアリティと緊張感をもたらしている。6月に先行公開された沖縄では、週末興行で動員数1位を記録。以後もスターシアターズ系の劇場では週末動員1位を5週連続で獲得するなど、地元での評価も高い。

7月25日の全国公開以降も順調に観客を集めており、家族3世代での鑑賞も目立つ。上映後に拍手が起こる劇場もあり、観客の熱量の高さも。SNSでも絶賛の声が相次ぎ、「涙が止まらなかった」「生きる意味を改めて考えさせられた」「戦後80年にふさわしい作品」といった感想が多く寄せられている。

中でも注目を集めているのが、エンディングで流れる主題歌「ニヌファブシ」。歌うのは、伊江島出身のシンガーソングライターAnly。「ニヌファブシ」とは沖縄の言葉で「北極星」を意味し、「兵士たちが見上げていた希望の星のように、変わらずそこにある平和への願い」を象徴しているという。Anlyは、平和学習を通じて感じてきた戦争の記憶と、自身の出自に深く向き合いながら、この歌に思いを込めたと語っている。

今回公開された特別映像は、平監督が選んだ劇中の印象的な場面を集め、Anlyの歌声と融合させたもの。映像と音楽が交錯することで、作品が放つメッセージは一層心に響く仕上がりとなっている。